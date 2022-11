Le Salon Prestige revient au Château Royal

Après deux années durant lesquelles le Salon Prestige n'a pu se tenir au Château Royal en raison de la pandémie, son retour samedi et dimanche se fait avec "une vraie attente, assure son organisateur Bruno Aurelio. Nous avons rempli le site très rapidement." Une cinquantaine d'exposants seront présents pour cette grand-messe de l'univers du luxe.

Au programme, un panel très élargi, de l'automobile à l'hébergement en passant par la gastronomie ou encore l'art. "L'idée est de varier au maximum, poursuit Bruno Aurelio. On pourra passer d'un stand avec des montres haut de gamme à des défilés de mode (quatre sont prévus durant le week-end, ndlr) avec la participation du comité Miss Calédonie pour ensuite déguster un bon foie gras ou de la charcuterie raffinée. On ne voulait pas se focaliser sur un seul secteur, le luxe, on le retrouve partout." Des concerts et des spectacles sont aussi prévus avec une entrée libre, même si "on peut parler de niche, concède l'organisateur. Ce n'est pas non plus la Foire du Pacifique où on a vraiment un public très varié. Même si c'est ouvert à tout le monde, on sait qu'on aura davantage de CSP +, des gens avec un fort pouvoir d'achat". Il n'empêche, "tout un chacun a le droit de venir apprécier le cadre au Château Royal. C'est le slogan du salon, offrez-vous du luxe le temps d'un week-end". Sur les deux jours d'ouverture, les organisateurs espèrent attirer entre 2500 et 3000 visiteurs. "Ce serait une belle réussite, surtout après deux années sans salon."

Photo et peinture

L'art ne sera pas en reste, les curieux pourront déambuler à travers deux expositions, l'une consacrée à la photographie, l'autre à la peinture avec la présence d'un artiste peintre. Autre nouveauté, la présence de stands de service à la personne et de conciergerie.