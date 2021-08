Les exportations en recul de 23 % par rapport à 2020

Marquées par une activité du nickel au ralenti, les exportations reculent de 23 % par rapport à 2020, accentuant le déficit commercial sur la première partie d'année 2021, selon la dernière note de conjoncture sur le commerce extérieur de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (Insee) qui vient de paraître.

Dans le détail, de janvier à juin 2021, les exportations calédoniennes s'élèvent à 65,1 milliards de francs, pour s'établir à 33 milliards au deuxième semestre, soit un recul de 19 %.

À elles seules, les ventes de nickel reculent de 25 %, soit un manque de 10 milliards de francs sur les recettes trimestrielles. Pour l'Isee, deux réalités se conjuguent pour expliquer ce résultat, dont la chute significative, de 37 %, des volumes de ferronickels exportés. Cependant, en valeur, les cours favorables au LME "atténuent légèrement la perte à 31 % par rapport à 2020". Les difficultés d'approvisionnement rencontrées au premier trimestre et les fortes pluies continuent de fragiliser la production et les ventes des industriels. De plus, détaille l'Institut : "l'usine du Nord subit des aléas techniques qui ne permettent pas un rendement optimal de ses deux lignes de production. Parallèlement, le deuxième trimestre et particulièrement le mois d'avril, marque la reprise progressive de la production de NHC par le nouveau consortium Prony Resources. Toutefois, la production n'étant qu'à son redémarrage, les ventes, impactées par quatre mois de production au ralenti, sont inférieures de 18 % en volume comme en valeur, à la même période l'an dernier." À l'inverse, l'Isee note que "les importations de minerai bénéficient de la tendance haussière des cours du LME. Leur montant progresse de 7 %, bien que le volume décroisse de 9 %."

Les produits de la mer en berne

Autre point marquant, le montant des ventes de produits de la mer diminue de 40 % en lien avec le recul prononcé des quantités exportées de crevettes (-38 %) et d'holothuries (-58 %). Une tendance légèrement atténuée par la croissance continue des ventes de thon. Les quantités sont en hausse de 92 % pour un montant en progression de 66 %.

De son côté, le montant des importations en cumul de janvier à juin est globalement stable à 133,2 milliards de francs par rapport à 2020 (-0,6 %). Le déficit commercial s'établit à 68,1 milliards de francs. L'aggravation de 18 milliards résulte d'une diminution des exportations.