Un manifeste du « bon achat » en faveur du développement économique local

Les entreprises calédoniennes du secteur privé s’apprêtent à dupliquer une stratégie imaginée et mise en œuvre par la CPME de La Réunion, il y a déjà dix ans, pour réconcilier la commande publique avec les TPE et les PME, qui représentent localement 75 % des actifs du secteur privé.

Une stratégie opportune alors que les entreprises souffrent d’un ralentissement de la croissance économique et qui va profiter du contexte favorable offert par une modification de la réglementation des marchés publics en mars dernier, qui entrera en vigueur en mars 2020.

« Economie vertueuse »

Huit organisations sont signataires de ce manifeste, « afin d’acter que cette stratégie fait bien consensus » précise la Confédération des petites et moyennes entreprises. L’objectif : mieux capter la manne que représente l’achat public, d’un montant annuel de 140 milliards CFP soit 15 % du PIB du pays.

L’idée-force de la stratégie du bon achat : transformer la commande publique en acte stratégique de développement local, dans une sorte d’économie circulaire et vertueuse, profitable à tous.

Ce manifeste signé, la CPME-NC et les fédérations professionnelles proposeront solidairement aux collectivités publiques un accord conventionnel triennal qui les engagera dans cette démarche.

Une stratégie en trois axes

Les collectivités qui signeront ces conventions, étudiées au cas par cas, s’engageront sur un socle philosophique commun, celui de mettre en œuvre des pratiques d’achat qui assureront une plus grande adéquation entre la commande publique et ce que le tissu économique calédonien est capable d’offrir.

Les conventions seront conçues de manière à répondre à trois enjeux principaux. D’abord l’anticipation : les collectivités signataires devront communiquer leurs prévisions annuelles d’achat aux entreprises et renforcer les échanges de leurs services acheteurs avec elles. Cette lisibilité, demandée de longue date par les entreprises calédoniennes, « ne sera pas que descendante puisqu’elle permettra aussi de mieux connaître le volume d’affaires des TPE », argue la CPME-NC, de même qu’elle permettra aux entreprises d’avoir une meilleure connaissance des contraintes de l’acheteur.

Deuxième pilier : l’adaptation des modalités d’achat au tissu économique en portant un effort sur l’allotissement des marchés publics lors de prestations distinctes.

Enfin l’ancrage territorial : les conventions pourront intégrer des critères d’appréciation des soumissions selon des aspects environnementaux, sociaux, de délais d’approvisionnement ou d’exécution, pour faire mieux participer les compétences locales à la commande publique. La nouvelle réglementation des marchés publics facilitera cet ancrage, en prévoyant que les acheteurs publics puissent désormais réserver jusqu’à 30 % du montant d’un marché aux entreprises de moins de quinze salariés.

Une démarche volontaire

En somme, des conventions présentées comme mutuellement profitables, dans lesquelles les collectivités s’engageront à mettre en œuvre des pratiques d’achat rendant la commande publique plus adaptée au tissu économique calédonien, en contrepartie de quoi les organisations professionnelles veilleront à sensibiliser les entreprises aux exigences de ce type de commandes.

Aucun dispositif de contrôle n’encadrera, pour l’heure, la bonne exécution de ces conventions basées sur une démarche volontaire, si ce n’est qu’un état de l’avancée des engagements pris sera réalisé à la date anniversaire de la signature et qui pourra témoigner de la réussite de cette initiative et, éventuellement, constituer un début d’observatoire des bonnes pratiques en termes de « responsabilité sociétale » des acheteurs publics.

Le point de vue de… Baptiste Faure, secrétaire général de la CPME-NC

« Aller vers un achat public de qualité à défaut de quantité »

Comment avoir la certitude que cette stratégie du bon achat va profiter au développement économique du territoire ?

On a le retour d’expérience des acteurs économiques de La Réunion, pour lesquels cette démarche a été une réussite. La Réunion a ainsi signé des conventions avec la région, le département, plusieurs communes, le port, l’aéroport etc. On a trouvé l’idée extraordinaire puisque nous butions également sur cette problématique de faire en sorte que la commande publique soit davantage tournée vers les entreprises calédoniennes. Nous avons pris le temps de fédérer, pour proposer nous aussi une stratégie capable d’apporter une réponse à l’activité économique qui est en berne en Nouvelle-Calédonie, alors même que la commande publique se porte globalement plutôt bien.

Le but est de mieux réorienter ces milliards vers des entreprises qui contribuent concrètement, à leur tour, au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie par le paiement de leurs impôts et de leurs charges localement, qui créent de l’activité et de la consommation. Ce cercle vertueux est le principe fort de la stratégie, qui a trouvé sans peine un écho favorable auprès des autres organisations professionnelles du territoire.

A quelle échéance cette stratégie va-t-elle porter ses fruits ?

Le manifeste que l’on signe aujourd’hui est assez développé, autour de trois objectifs principaux, et permet de poser des bases intéressantes pour le secteur privé. Le moment est propice avec le récent changement de réglementation sur les marchés publics qui ouvre de nouvelles possibilités allant dans le sens de cette stratégie du bon achat pour recréer une relation avec l’acheteur public - ce qui n’existait pas vraiment jusqu’à présent. Celui-ci pourra commencer à sonder les acteurs économiques locaux et avoir une meilleure idée de ce qu’il est possible de faire avec eux, avant de construire sa demande. Puisque le plan de relance économique envisagé actuellement par l’exécutif passerait notamment par de l’investissement public, il est intéressant de faire ce travail préalable pour envisager des retombées économiques et sociales réelles pour la Nouvelle-Calédonie. Propos recueillis par Christine Lalande