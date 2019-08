Une boutique éphémère pour l’industrie

Ce sera la nouveauté de la septième édition de la semaine de l’industrie en Nouvelle-Calédonie qui va commencer lundi. La « boutique éphémère » exposera d’une part les produits les plus emblématiques et les plus vertueux des industries calédoniennes, elle montrera leur savoir-faire, aura un espace de vente promotion, de dégustation, une zone d’offres d’emploi, et une autre dédiée au virage de la sortie du plastique jetable.

C’est la Finc (Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie) qui est à la manœuvre pour organiser cette semaine qui s’appuiera sur trois autres piliers.

D’abord, les visites d’industries : 46 sont au programme et il faut s’inscrire en ligne sur le site de la Finc (lire en encadré). « L’objectif est de faire connaître et faire comprendre les processus de fabrication existants en Nouvelle-Calédonie, la technicité et la complexité des productions que nous parvenons à faire », résume Xavier Benoist, président de la Finc. « Nous escomptons environ un millier de visiteurs » ajoute-t-il.

Tri des déchets

Ensuite, un certain nombre d’industries mettront en avant des magasins d’usine pour faire connaître leurs produits et les proposer à la vente à des tarifs promotionnels. Cette opération débordera du cadre de la semaine de l’industrie puisqu’elle a vocation à durer jusqu’au samedi 17 août.

Mercredi 7 août, une matinée d’animation sera organisée autour de huit projets sélectionnés lors des états généraux de l’industrie. Cette séquence se tiendra à l’IUT de Nouvelle-Calédonie.

« Une centaine de personnes sont inscrites aux ateliers liés autour des huit projets sélectionnés qui sont en cours d’avancement », précise encore Xavier Benoist.

A noter aussi que l’après-midi du jeudi 8 août, une animation sera organisée au sein de la boutique éphémère autour du thème du tri des déchets et l’avancement de cette filière en Nouvelle-Calédonie. Un jeu sera également organisé au sein de la boutique qui interrogera les visiteurs sur les différents espaces d’accueil et les gagnants remporteront un billet d’avion aller-retour pour l’île des Pins.