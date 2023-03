"Women in tech", les lauréates mises à l'honneur

Parmi elles, Solène Protat. Cette quadragénaire, qui exerce dans le monde de la santé, a imaginé Re-play, une ludothèque en ligne. "L'idée est simple, permettre aux parents de louer entre trois cinq et huit jouets par mois, détaille l'entrepreneuse. On a tendance à acheter beaucoup de jouets, dont les enfants se lassent parfois très rapidement." Un concept d'économie circulaire, écologique, "où les jouets sont récupérés dans un point relais puis ramenés au bout d'un mois pour en avoir d'autres". En pleine préparation de son stock de jouets, pour certains glanés dans des vide-greniers, Solène Protat espère se lancer officiellement en septembre et envisage même la création d'une boutique.

Toujours dans le domaine de l'enfance, mais dans un autre registre, Laurina Fong est, elle, à un stade plus avancé. Le site et l'application de son projet Kids.nc sont déjà en service et 90 structures calédoniennes y sont recensées. Le principe, "une plateforme qui centralise tout ce qui existe pour les enfants en termes d'activités, de stages durant les vacances, d'anniversaires, d'animations, etc. Il y a un calendrier des événements, c'est un vrai catalogue. Le site et l'application sont gratuits, on permet même aux parents de bénéficier de réductions dans des clubs sportifs, des boutiques, chez des patentés."

Pour Christopher Gygès, membre du gouvernement chargé de l'économie numérique, ces deux entrepreneuses, qui ont été accompagnées financièrement à hauteur de 1 à 2 millions de francs, sont "l'illustration que l'entrepreneuriat féminin dans le numérique a vraiment le vent en poupe. Nous avions reçu une quarantaine de dossiers pour Women in tech. C'est vraiment important. Nous avons dû faire des choix."