28 lycéens font leurs premiers pas dans l’aéronautique

«Je suis très heureux d’avoir vu hier le nouvel avion d’Aircalin arriver et de rencontrer aujourd’hui les jeunes qui le conduiront peut-être un jour ! », s’exclame Dominique Decarpentrie, ancien directeur des opérations aériennes chez Aircalin. En effet, au lendemain de l’arrivée du premier A330neo de la compagnie, 28 lycéens ont reçu leur Brevet d’initiation aéronautique (BIA) dans les locaux de l’Aéroclub calédonien Henri-Martinet à l'aérodrome de Magenta.

La formation au BIA est née d’une convention entre la Fédération aéronautique et l’Education nationale. Elle existe sur le territoire depuis 18 ans. D’une durée de 40 heures, de mi-mars à juin, elle est proposée dans les lycées Lapérouse, du Grand-Nouméa, Jules-Garnier et du Mont-Dore. Une session ouvrira ses portes à Lifou prochainement.

« Mon père était pilote à Magenta donc c’était naturel pour moi de passer mon BIA puis de continuer jusqu’à devenir pilote professionnel. Je ne voyais pas d’autres voies possibles. Et même si on s’habitue à piloter, ça reste toujours aussi incroyable, explique Julien Bonnace, pilote à Aircalin. Le BIA offre un résumé de tout ce qu’on étudiera plus en détail par la suite. C’est simplifié et abordable tout en balayant beaucoup de thèmes. » Les élèves étudient en cours la connaissance des aéronefs, la mécanique du vol, la réglementation, le code de l’air mais aussi la météo ou l’histoire de l’aéronautique.

Le début du rêve

Certains poursuivent ensuite une formation de pilote au sein de l’association afin d'obtenir leur Licence de pilote privé (PPL) qui permet, après 45 heures de vol minimum, de survoler seul le Caillou. Une formation qui n’est pas à la portée de tous les portefeuilles puisqu’elle coûte en moyenne un million de francs. Jean-Philippe Harhant, 17 ans, a reçu son BIA, hier, et a déjà quelques heures de vol à son actif. « Je suis passionné d’aéronautique depuis mes 4 ans et je veux continuer les formations pour devenir pilote de chasse. » Emmy Rivaud a, quant à elle, passé son BIA sur les conseils de son père. « Il travaille dans l’armée de l’air et a voulu me transmettre sa passion. » Elle aimerait continuer et passer son PPL pour piloter avec lui. « Mais pas en professionnel », précise-t-elle. Jean-François Niquet, instructeur à l’aéro-club, conclut : « Le BIA permet d’intéresser les jeunes au domaine de l’aéronautique et de sortir un peu des matières scolaires. Et il ne faut pas oublier que pour faire voler un avion il ne suffit pas d’un pilote, il y a aussi besoin de mécaniciens, de techniciens, de contrôleurs aériens, de météorologues… »