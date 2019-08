L’EGC a ouvert ses portes le temps d’une soirée

EDUCATION. L’Ecole de gestion et de commerce (EGC) de la Chambre de commerce et d’industrie a ouvert ses portes au public hier soir, pour faire découvrir l’établissement et ses formations. Les étudiants de première et ceux de deuxième année ont animé des ateliers autour de la présentation des objectifs pédagogiques, du concours d'entrée et des passerelles avec les différents cursus supérieurs. Dans un atelier « créativité » - maître mot de cette formation qui propose un bachelor visé par l'Etat, en trois ans - les étudiants permettaient de se rendre compte, par des jeux, de la façon dont ils sont invités à « sortir du cadre » pour imaginer les activités et les entreprises de demain. D’anciens élèves, aujourd’hui en poste dans de grandes entreprises de la place, ont témoigné de leur parcours auprès des jeunes venus se renseigner pour la rentrée 2020.Photo C.L.