Top départ pour la campagne d’inscriptions administrative à l’Université de Nouvelle-Calédonie. Les étudiants et les néo-bacheliers ont jusqu’au 31 janvier pour s’inscrire dans la formation de leur choix. Prévue début février, cette rentrée sera marquée par la réforme des licences en deux ans et demi, ou trois ans et demi, contre trois ans aujourd’hui.