PLANÈTE. L'Agence pour l’environnement et la maîtrise de l’énergie cherche des candidats au label « Économie circulaire ». Pour la première session, les entreprises, associations et administrations ont jusqu'au 2 mai pour soumettre leurs propositions visant à gaspiller moins de ressources. En jeu : un soutien technique et financier pour mener à bien les projets.