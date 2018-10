Alors que la voiture individuelle est encore légion sur le Caillou, de plus en plus d’alternatives, moins polluantes, se mettent en place. Et vont dans le sens du schéma de transition énergétique adopté en 2016 qui vise à réduire les émissions de CO2 liées aux transports de 15 % d’ici 2030. Mais quelles mesures concrètes sont pour l’heure entrées en vigueur ?