Les coraux, même blanchis, se régalent de micro-algues

Les coraux, association d’un animal, un polype, et d’une algue, sont de plus en plus sujets au blanchissement à travers le monde. En effet, lors d’une hausse de la température, les coraux expulsent leurs algues, appelées zooxanthelles, ils perdent alors leur couleur mais aussi leur énergie et leur source de nutriments. Afin de survivre, ils doivent chercher une source alternative d’alimentation.

Or, les eaux calédoniennes, et plus particulièrement celles du lagon, ont la propriété de contenir une forte concentration d’un plancton bien particulier : des micro-organismes diazotrophes. Ces algues minuscules sont capables de capter l’azote atmosphérique et peuvent donc se développer dans des eaux pauvres en nutriments. Pourraient-elles servir de source de nourriture complémentaire aux coraux ? Deux océanographes de l’Institut de recherche pour le développement de Nouméa, Sophie Bonnet, spécialiste des planctons, et Fanny Houlbrèque, spécialiste des coraux, ont mené l’enquête. En laboratoire, elles observent tout d’abord une consommation importante de ces micro-organismes par les coraux en pleine forme. Elles continuent donc leurs recherches et testent avec des coraux blanchis en leur faisant subir un fort stress thermique. Les deux chercheuses et leur doctorante, Valentine Meunier, observent que les coraux ne perdent pas l’appétit, au contraire ! La consommation de micro-algues chez les coraux blanchis est même bien supérieure à celle des coraux normaux.

Des coraux préservés

A la fin de l’année, Fanny Houlbrèque souhaite incuber de nouvelles colonies de coraux en présence de ces micro-organismes diazotrophes et observer ce qu’il se passe lorsque la température de l’eau augmente. « Est-ce que la présence du plancton va leur donner une résistance particulière et empêcher ou retarder le blanchissement ? », demande-t-elle. D’autant plus que la concentration de ces algues n’est pas constante, elle est plus importante lorsque la température est élevée et donc lorsqu’il y a un risque de blanchissement.

L’océanographe ajoute : « Si cette hypothèse est confirmée cela pourrait expliquer en partie pourquoi il y a moins d’événements de blanchissement en Nouvelle-Calédonie qu’ailleurs. » En effet, peu ont été observés dans les eaux calédoniennes. Le dernier date de 2016. Avant, il faut remonter jusqu’en 1996. Alors que le phénomène devient de plus en plus récurrent dans le monde avec l’acidification des océans et l’augmentation de la température des eaux dues au changement climatique. Elle nuance : « D’autres raisons expliquent aussi que nos coraux soient préservés, la présence de métaux, les variations de température annuelles, des facteurs génétiques… C’est un ensemble ».

