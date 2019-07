Les enjeux autour de l’océan discutés à la CPS

ENVIRONNEMENT. Avec la surpêche, la pollution et le changement climatique, la santé des océans se dégrade. Face à ce constat, les Nations unies ont proclamé, le 5 décembre 2017, la Décennie des sciences océaniques pour le développement durable de 2021 à 2030.

Aujourd’hui, mardi 23, et jusqu’au jeudi 25 juillet, la Communauté du Pacifique (CPS) accueille la première réunion régionale de préparation de cette Décennie. Environ 150 personnes, décideurs politiques, entreprises, scientifiques et autres acteurs du développement durable océanique du Pacifique se rassemblent afin d’échanger autour de six objectifs prioritaires (un océan propre, en bonne santé, prédictible, productif, sécurisé mais aussi autour de la transparence des données récoltées). Au cours de différents groupes de travail, ils vont ainsi réfléchir ensemble à la mise en place d’une gestion durable des océans et des côtes et identifier des partenariats potentiels et des actions concrètes.

Une réunion internationale aura lieu en mai 2020 afin de rassembler les conclusions issues des différentes réunions de préparation régionales.

Cette Décennie vise à poser un cadre international de coordination et de partenariats dans le but de renforcer la coopération internationale dans le domaine des sciences océaniques.