Policier percuté à Nouméa : le conducteur était "faiblement alcoolisé et sans assurance"

La police vient de confirmer que le conducteur ayant renversé un policier municipal sur un point de contrôle, mercredi, aux alentours de 14 heures, était "faiblement alcoolisé et que son véhicule n’était pas assuré." Ce jour-là, plusieurs véhicules de police et de gendarmerie ont été sollicités dans le cadre d’une course-poursuite commencée à Nouméa pour s’achever à Païta. "Un automobiliste a multiplié les infractions au Code de la route", détaillait le responsable de la police municipale de Nouméa, Laurent Grapignon. À hauteur du rond-point de Gédimat dans le quartier de Ducos, le chauffard n’a pas hésité à percuter un motard de la police municipale. Concernant le fuyard, il avait fini par être interpellé conjointement par la police et la gendarmerie.