Un rapport met en cause la voltige dans le crash mortel d’ULM au-dessus du Trou-bleu

«Redresse, redresse, redresse ! ». Ce sont les derniers mots entendus par Julien Parmentier et Lionel Mussard, ce 14 novembre 2017, peu avant 6 h 30. Quelques secondes plus tard, le pilote de l’ULM “FK14 Polaris type Le Mans?? et son passager, Lionel Mussard, un touriste venu de La Réunion, s’écrasaient dans le lagon au niveau du Trou-bleu, au large de Voh. Le drame est encore dans les mémoires. Mais que s’est-il réellement passé ce matin-là ? Pourquoi l’aéronef appartenant à la société Hibisair (qui appartient à l’hôtel Hibiscus à Koné) est-il parti en vrille à plus de 450 mètres du sol avant de plonger sans que Julien Parmentier ne puisse l’éviter ? Est-ce qu’un tel drame aurait-il pu être évité ?

Rythme de travail soutenu

Le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) livre dans un rapport de précieux éléments de réponse et pointe du doigt la pratique « de virages de type “huit paresseux?? » lors des vols touristiques au-dessus du Trou-bleu qui s’apparentaient « à de la voltige ». « La pratique régulière de telles manœuvres en dehors du domaine de vol de l’aéronef par des pilotes non formés à la voltige les exposait, ainsi que leurs passagers, au risque de perte de contrôle », indiquent les experts qui ajoutent que « la banalisation des manœuvres acrobatiques régulièrement effectuées par le chef pilote et Julien Parmentier a contribué à diminuer progressivement leur niveau de conscience des risques liés à de telles pratiques ». S’il rappelle que la loi n’interdit pas formellement l’activité de voltige en ULM, le BEA affirme que quelques jours avant la mort de Julien Parmentier et Lionel Mussard, « un rappel avait été effectué au pilote après un passage sur le dos pendant les manœuvres. Le chef pilote lui avait rappelé notamment de faire attention à son inclinaison ainsi qu’à sa vitesse en début de figure ». Le rapport conclut également qu’en « l’absence d’un apprentissage spécifique », le pilote de 31 ans n’était « pas en mesure de reconnaître le phénomène de vrille et d’appliquer sans délai les actions permettant d’en sortir ».

Les investigations du BEA se sont en partie focalisées sur Julien Parmentier et ont démontré que ce père de quatre enfants (il avait obtenu son brevet d’ULM en 2016, sa qualification d’instructeur en avril 2017 et a rejoint la société Hibiscus en juin 2017 avec 200 heures de vol environ) était « épuisé » et avait « besoin de repos ». Pilote « doué », il s’était plaint auprès de proches « qu’il ne trouvait plus de temps à consacrer à sa famille et qu’il ne rentrait chez lui que pour manger et dormir du fait de ses horaires étendus ». Les trois derniers mois, Julien Parmentier a quasiment effectué cinq créneaux de vols par jour. Le BEA a donc considéré que, compte tenu du « lien de subordination entre la société et Julien Parmentier », les dispositions du Code du travail étaient applicables et que celles-ci n’ont pas été respectées. Presque deux ans plus tard, personne n’a oublié ce 14 novembre et la mémoire de Julien Parmentier et Lionel Mussard. « Je n’ai rien à vous dire. On a beaucoup souffert de ce drame », a simplement confié la gérante de l’hôtel Hibiscus.

jeanalexis.gallien@lnc.nc