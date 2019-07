Une voiture prend feu après une sortie de route à Boulouparis

Un accident a eu lieu hier, vers 13 heures, sur la RT1, à Boulouparis, au niveau du champ de course. D’après les premiers éléments, un automobiliste aurait fait une embardée et aurait quitté la route en voulant doubler une voiture qui circulait dans le sens Nord-Sud. La voiture aurait fait plusieurs tonneaux avant de finir sa course sur le bas-côté. Elle a pris feu instantanément. Fort heureusement, le conducteur s’en est sorti indemne. Il a été pris en charge par les pompiers et évacué au Médipôle. Les gendarmes se sont également rendus sur les lieux de l’accident : le temps de l’intervention, la circulation a été ramenée à une voie.