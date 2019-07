Jusqu’à ce soir se tient le premier colloque sur la gestion des déchets dans le Pacifique francophone, organisé conjointement par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) de Nouvelle-Calédonie et par celle de Polynésie française. Trois jours de débats pour une meilleure gestion et valorisation des déchets.