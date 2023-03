À Ouémo, une femme percute volontairement son compagnon

Il a été projeté à plusieurs mètres. D'après nos informations, une femme est en garde à vue dans les locaux du commissariat central dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet pour tentative de meurtre sur conjoint. Depuis plus de vingt-quatre heures, les enquêteurs du service de police judiciaire tentent de démêler cette histoire qui a failli virer au drame. Il est 20h30 lorsqu'une dispute éclate entre ce couple qui se fréquente depuis quelques années. Madame, 47 ans, réside au squat de Nouville. Lui, 48 ans, habite à Kaméré. Les éléments recueillis par les policiers laissent à penser qu'après un échange d'insultes, Monsieur aurait demandé à sa compagne, au volant du véhicule, de le déposer au bord de la route, préférant éviter que la situation ne s'envenime davantage.

Frappé alors qu'il est au sol

Une fois le pied à terre et alors qu'il se situait au milieu de la chaussée, sa femme aurait actionné la marche arrière, reculant brusquement pour le heurter à deux reprises sans pour autant le toucher. L'automobiliste reprenait ensuite la route, s'éloignant de son concubin. La scène aurait pu s'arrêter là. Mais la quadragénaire au volant n'en avait pas l'intention. Elle fait en réalité demi-tour un peu plus loin et, tout en accélérant, monte sur le trottoir et percute son compagnon. L'homme tombe lourdement au sol. Plusieurs témoins ont raconté que la suspecte serait sortie de son véhicule et aurait même frappé la victime, alors qu'elle était allongée au sol et ne bougeait plus. Interpellée par la police, la quadragénaire a reconnu avoir foncé sur son conjoint délibérément sans avoir la volonté de le tuer. Alcoolisée, elle conduisait en outre sans permis de conduire. Elle expliquait aussi le contexte de l'affaire, elle-même étant victime de violences conjugales. Une fois sorti de l'hôpital (20 jours d'ITT), le compagnon a été placé en garde à vue à son tour pour des coups et violences volontaires sur Madame. L'enquête se poursuit.