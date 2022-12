Le début d'une nouvelle aventure pour les Nouvelles Calédoniennes

Les Nouvelles Calédoniennes vivront désormais sur vos écrans, et seul le magazine du week-end sera imprimé et vendu avec le Coco TV ou distribué dans votre boîte aux lettres.

La fin de l'impression n'a pas été décidée de gaieté de cœur par la direction et par les actionnaires du journal. Elle était malheureusement devenue inéluctable : paradoxalement, seule la fin du papier peut laisser une chance de survie au titre.

Mais comment en est-on arrivé là ? La presse écrite reste un modèle industriel complexe avec des coûts d'exploitation très élevés. De nombreux métiers sont présents dans la chaîne de fabrication, les journalistes n'étant que la partie visible de l'iceberg. Il y a ensuite la PAO, les services d'impression avec notamment les rotativistes, les encarteuses, la diffusion avec la livraison (aux quatre coins du Caillou et dans les îles) sans oublier tous les services support : informatique, ressources humaines, comptabilité, service des petites annonces, commerciaux...

Un papier devenu hors de prix

A cette masse salariale conséquente s'ajoute le prix de l'encre, celui des plaques en aluminium, qui permettent d'imprimer, de l'énergie, au coût prohibitif sur le Caillou, mais aussi et surtout celui du papier.

Les usines de fabrication de papier sont en pleine mutation dans le monde et la plupart d'entre elles se tournent vers une industrie beaucoup plus lucrative, la cartonnerie (merci Amazon). Alors que les Nouvelles s'alimentaient jusqu'à il y a peu en Nouvelle-Zélande, il faut désormais faire venir du papier depuis le nord de l'Europe. Une aberration écologique et financière puisque le prix du papier journal, pourtant recyclé, a doublé en moins de deux ans.

Face à la hausse de ces coûts, la direction du journal n'est évidemment pas restée les bras croisés et a entamé depuis une dizaine d'années des coupes claires dans tous les budgets et une réduction des effectifs. Des mesures qui se sont avérées indispensables mais loin d'être suffisantes face à la forte baisse des recettes.

Il faut savoir que la fabrication du journal a toujours coûté nettement plus que son prix de vente. La différence était compensée jusqu'il y a quelques années par la publicité, celle-ci permettant même de dégager des bénéfices. Malheureusement, Internet et les Gafam, les géants du net, sont passés par là. La majeure partie des revenus publicitaires est désormais captée par Google, par Facebook et consorts, même si les annonceurs qui sont restés fidèles au journal ne peuvent que se féliciter de sa diffusion.





L'information continue

Parce que le journal est lu, c'est un fait qui ne se dément pas. Lu, mais pas forcément acheté. Entre les jeunes générations qui se contentent souvent des quelques lignes de présentation d'un article sur notre page Facebook, et ceux qui le lisent sans payer, le modèle papier n'est tout simplement plus viable.

Fort heureusement, la passion de l'actualité et de son décryptage reste intacte au sein des Nouvelles Calédoniennes. Le journal évolue avec cette nouvelle année tout en gardant intacte son identité. Ainsi, en plus de notre site internet, lnc.nc, qui délivre l'information en continu, le journal en ligne (qui réserve quelques surprises) sera disponible du lundi au vendredi sur ordinateur, mais aussi sur tablette ou sur smartphone avec l'appli LNC et ses magazines qui propose une excellente expérience de lecture.

Le week-end, le quotidien sera remplacé par Le Mag, notre tout nouveau magazine papier, qui fera la part belle aux sujets de société, mais aussi aux loisirs. Le Coco TV sera d'ailleurs offert avec le magazine chez votre revendeur habituel.

Un mot enfin pour nos fidèles lecteurs qui ont été nombreux à déplorer l'arrêt du papier : nous les remercions infiniment de leur fidélité et espérons qu'ils nous suivront sur ce chemin, certes plus numérique, mais pas uniquement. Après plus de 50 années passées à vous informer, votre quotidien n'est pas près de s'arrêter. Bonne lecture

La phrase « Nos habitudes vont changer mais les Nouvelles seront toujours là pour nous informer. On a besoin de ce quotidien sur le territoire. » Jean, 72 ans, lecteur assidu des Nouvelles

Plus de 50 ans. Les Nouvelles Calédonienne ont publié leur premier journal papier le 15 juin 1971.