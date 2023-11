Hausse du téléphone au volant… et des amendes de 15 000 F

Entre 2020 et 2022, les infractions liées à l’usage du téléphone au volant ont bondi en Nouvelle-Calédonie, passant de 755 à 1035, soit une augmentation de plus de 37 %. Et la tendance n’est pas près de s’inverser pour cette année : au 9 novembre, 1012 infractions ont déjà été relevées par les forces de l’ordre.

Ce comportement, autant banalisé qu’illégal, serait responsable de près d’un accident sur dix pour bon nombre de raisons : le conducteur enregistre 50 % d’informations en moins ; son regard quitte la route pendant plusieurs secondes et son temps de réaction est augmenté.

De contrôles appelés à se multiplier

C’est pourquoi l’État a décidé de marquer les esprits en organisant plusieurs opérations de contrôle routier de gendarmerie et de police dans le Grand Nouméa, ce jeudi matin. "Ces opérations thématiques, qui vont se multiplier, ont vocation à faire respecter la loi pour assurer la sécurité de l’ensemble des usagers sur les routes, annonce Théophile de Lassus, directeur de cabinet du haussaire, qui juge bon de rappeler : lorsqu’on est au volant, on est responsable de l’ensemble des passagers de son véhicule mais aussi de l’ensemble des usagers de la route. Et de par ce comportement, on adopte une pratique dangereuse. Autant nous menons des contrôles préventifs sur certains sujets comme la carte grise, les phares ou encore les sièges enfant, autant là il s’agit d’une action purement répressive car la règle du téléphone au volant est déjà bien connue et doit être respectée de tous."

Un temps de réaction multiplié par trois

En cas d’infraction, la verbalisation est de 15 000 francs quel que soit l’usage du téléphone : porté à l’oreille pour une conversation ou tout simplement manipulé.





"On rencontre essentiellement ce cas de figure, c’est-à-dire des conducteurs qui ont leur téléphone en main pour regarder les réseaux sociaux, envoyer des messages, etc., constate le capitaine David Roussel, officier adjoint de sécurité routière au commandement de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie. Ce qui se passe, c’est que les gens baissent la tête pour regarder leur téléphone. Or le temps de réaction pour réagir à un obstacle devant soi, qui est en moyenne d’une seconde, est alors multiplié par deux ou trois, ce qui a des conséquences parfois catastrophiques. Ce qu’on voit souvent dans les accidents et sur la route, c’est un véhicule qui ne conduit pas très vite et se déporte vers la gauche, ce qui a pour effet de provoquer des collisions frontales. Il nous arrive même d’aller taper au carreau du véhicule car malgré les gyrophares, la personne ne nous a pas vus. Le téléphone génère vraiment un effet bulle."

Le kit main libre autorisé, mais déconseillé

Sur le Caillou, seul l’usage des kits mains libres (systèmes de bluetooth relié aux commandes du véhicule, écouteurs sans fil, etc.) est autorisé, même si leur usage reste fortement déconseillé. "À partir du moment où vous conduisez et que vous êtes au téléphone, vous perdez environ 50 % des capacités à analyser la circulation : vous ne pouvez pas lire correctement les panneaux, vous ne voyez pas correctement votre environnement et surtout les autres usagers, prévient le capitaine David Roussel, qui estime que la route est encore longue avant de faire évoluer les mentalités à ce sujet. Cette hausse significative des infractions montre que les gens sont devenus addicts au téléphone, toutes générations confondues. On ne peut plus s’en passer, il est à côté de nous quand on conduit et la tentation est trop grande. "