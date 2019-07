570 jours d’ITT à cause d’un accident de travail : le patron d’une entreprise en bâtiment relaxé

JUSTICE. Le 31 janvier 2017, un chaudronnier soudeur en intérim dans une société de bâtiment avait été grièvement blessé aux pieds sur un chantier à Païta. L’ouvrier avait subi cinq interventions chirurgicales et s’était vu délivrer par le médecin… 570 jours d’ITT (incapacité totale de travail). Représentée par un de ses gérants, la société en charge de ce chantier, qui consistait à fabriquer une passerelle de trois tonnes, a comparu devant le tribunal correctionnel, accusée de ne pas avoir respecté les consignes obligatoires de sécurité. « Au moment de l’opération de levage par une grue, la passerelle s’est décrochée. Elle est tombée sur les pieds de l’ouvrier. Une pièce n’a pas supporté le poids de la pièce et a cédé », a constaté la présidente du tribunal. Les juges ont cherché à comprendre si le dock dans lequel la pièce était fabriquée n’était pas sous-dimensionné, si le grutier avait bien toutes les formations requises et si l’utilisation d’une manille n’aurait pas pu éviter l’accident.

Responsabilité contestée

Le procureur de la République a souligné des « défaillances » et affirmé que « le dock ne permettait pas de réaliser des opérations de levage dans des conditions de sécurité optimales ». Avant d’ajouter que « ces écarts de sécurité témoignent de l’excès de confiance » car « avec le temps, on oublie les fondamentaux ». Une amende de trois millions de francs a été requise par la suite. Le représentant de la société spécialisée en maintenance industrielle a contesté sa responsabilité dans l’accident : « j’ai apporté le maximum d’éléments à mes salariés pour qu’ils travaillent en sécurité ». Son avocat, Me Cédric Bull, a donc logiquement plaidé la relaxe, considérant que « le dock était largement suffisant pour la fabrication de la passerelle » et que « le grutier était suffisamment formé comme l’ensemble des salariés ». « Est-ce qu’un accident engage systématiquement la personne morale ? Non », a conclu l’avocat. Après en avoir délibéré, le tribunal a prononcé la relaxe de la société. Notamment en raison « du manque d’éléments », l’inspection du travail n’ayant jamais réalisé de rapport sur cet accident.