Affaire Linossier : des participants à la soirée avec l’ambassadeur veulent être entendus par la justice

JUSTICE. Ils ne comprennent pas « pourquoi ils n’ont pas été interrogés par les policiers » pour « raconter le contexte de la soirée » et « témoigner de la droiture du comportement de Robby Judes ». Accusé d’agression sexuelle lors d’une soirée, le 11 février dernier à Nouméa par Chérifa Linossier, présidente de la CPME-NC, dont la plainte a été classée sans suite par le parquet de Nouméa à la fin mai, l’ancien ambassadeur de France au Vanuatu se voit aujourd’hui défendu par « un collectif d’hommes et de femmes » qui ont participé à « ce dîner communautaire » au cours duquel des « caresses sur les fesses et le dos » auraient eu lieu. Deux personnes de la communauté antillaise, que Les Nouvelles calédoniennes ont rencontrées, affirment ainsi qu’« aucun geste ou parole déplacés n’a été constaté » au cours de cette soirée qui réunissait plus d’une vingtaine de personnes sur la terrasse d’une maison de l’Anse-Vata.

« Que l'affaire aille au bout »

« Ce n’était absolument pas une rencontre entre chefs d’entreprise et politiques. C’était un cocktail entre la communauté antillaise », note l’un des participants qui dénonce « un certain nombre de mensonges ». « Quand vous connaissez M. Judes, vous savez qu’il n’est pas possible qu’il commette ce genre de choses, reprend une autre invitée. Ils n’ont jamais été en tête à tête. Il ne savait même pas qui était Madame Linossier. Quand l’affaire est sortie, il n’arrivait pas à mettre un visage sur ce nom-là. Si l’objectif était d’évincer l’ambassadeur, c’est réussi. » De son côté, Chérifa Linossier indique qu’« il est déplacé d’utiliser une communauté ». « Cela n’a rien à voir avec sa casquette d’ambassadeur. C’est l’homme, l’individu, qui a mal agi et qui doit être puni », complète la plaignante. Les participants à la soirée veulent eux aussi que « l’affaire aille jusqu’au bout. Le classement sans suite nous a choqués et ne satisfait personne, ni Robby Judes, ni Chérifa Linossier. On aurait préféré un procès au tribunal, que les choses soient dites ». À ce jour, Chérifa Linossier n’a pas encore déposé de recours pour relancer l’affaire. Elle attend de « faire un point avec (son) avocat » pour prendre sa décision.