Affaire Linossier : un courrier au président Macron

JUSTICE. Me Éric Dupond-Moretti sort du silence. L’avocat de Robby Judes, ancien ambassadeur de France au Vanuatu, accusé par deux femmes dont Chérifa Linossier, présidente de la CPME, de les avoir agressées sexuellement à Nouméa, interpelle le président de la République. En effet, quelques jours après la révélation de ces affaires, le ministère des Affaires étrangères avait limogé l’ambassadeur sans attendre la décision du parquet de Nouméa. Or, les deux plaintes ont été classées sans suite, à la fin mai. S’il a reconnu que « l’infraction était constituée », le procureur de la République, Alexis Bouroz, a considéré que « la réponse du ministère était proportionnée à la gravité des faits ». Une décision qui a provoqué l’indignation du collectif Femmes en colère qui a manifesté devant le palais de justice de Nouméa, lundi dernier, avant qu’Alexis Bouroz ne reçoive Chérifa Linossier pour lui expliquer les raisons de ce classement et lui indiquer les recours qu’elle a à sa disposition.

« Situation ubuesque »

« C’est une situation ubuesque, a réagi Me Dupond-Moretti au micro de France Télévisions. Le tribunal du Quai d’Orsay a déjà puni mon client alors que la justice de notre pays ne veut pas le sanctionner, ne veut pas le punir et ne veut même pas le poursuivre. » Le ténor en appelle au président Emmanuel Macron pour que Robby Judes retrouve son poste. « Je veux qu’il sache comment dans ce dossier on a traité la présomption d’innocence, c’est insupportable ça [...] On a une analyse du parquet qui dit qu’il n’y a pas d’infraction pénale pourtant cet homme est sanctionné. Moi j’ai du mal à comprendre et je vais saisir la présidence de la République de cette difficulté ». Interrogé par RFI, l’Élysée n’a pas souhaité se prononcer sur ce dossier.

Me Dupond-Moretti aurait même préféré que l’affaire aille jusqu’au bout, affirmant qu’il « dispose d’un excellent dossier » avec « des témoignages qui infirment la parole des plaignantes ». Le conseil de l’ex-ambassadeur se base sur le courrier d’un collectif de femmes résidentes à Port-Vila, rassemblant la consule honoraire d’Italie, celle d’Espagne, une cheffe d’entreprise et la proviseure du lycée français.