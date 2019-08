Carsud : l’agresseur du chauffeur au Camp-Est

Justice. Pas de procès pour cause… de problème informatique. Accusé d’avoir violemment frappé un chauffeur de bus Carsud, vendredi à Kenu-In, le jeune homme qui aura 19 ans dans une semaine n’a pas été jugé par le tribunal correctionnel de Nouméa hier en raison d’un problème informatique qui empêchait le visionnage de la vidéo de l’agression, capturée par la caméra de surveillance du bus.

Le procès a donc été renvoyé au 10 septembre prochain. Arrivé libre au palais de justice, il en est ressorti escorté par des policiers et a pris le chemin du Camp-Est. Le tribunal avait pourtant décidé de le maintenir sous contrôle judiciaire. Mais le parquet a mis à exécution deux précédentes peines de quatre et six mois de prison. Il est donc parti en prison purger ces condamnations. Si les magistrats n’ont pas évoqué le fond de l’affaire, le prévenu a expliqué s’être rendu à la gendarmerie après l’appel à témoins et évoqué ses « remords ». Blessé au visage et à la tête, le chauffeur de bus, lui, n’a pas pris la parole.