Coups mortels à Ouégoa : l’accusé a été acquitté

Le doute doit toujours profiter à l’accusé. C’est sur ce principe fondamental de la justice que l’homme de 66 ans, présenté devant la cour d’assises jeudi, pour une affaire de coups mortels à Ouégoa, a finalement été acquitté. Un verdict assez rare.

Pour rappel, les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 1er au 2 février 2021. L’accusé était alors âgé de 63 ans et la victime de 37 ans. La victime, fortement alcoolisée, s’était présentée à son domicile pour voir son ex-conjointe, qui est la fille du sexagénaire. Ce dernier était soupçonné d’avoir donné un coup de tamioc mortel au trentenaire.

Zones d’ombre

Sauf que le dossier s’est révélé plus complexe et de nombreuses zones d’ombre n’ont pas été percées à jour, notamment sur l’arme en cause dans la blessure mortelle de la victime (son artère fémorale ayant été sectionnée).

Alors que le procureur de la République avait requis une peine de huit ans de prison, les jurés de la cour d’assises ont finalement choisi d’acquitter le sexagénaire, qui a pu ressortir libre du tribunal.

Prochain dossier : le meurtre du cambrioleur de Port-Ouenghi

Par conséquent, aucune affaire ne sera jugée ce vendredi. Les assises reprendront lundi, avec le dossier sans doute le plus attendu de cette session : le meurtre d’un cambrioleur à Port-Ouenghi. Un faits divers qui avait défrayé la chronique à l’époque des faits, en février 2021, et même déclenché une forte mobilisation de soutien envers le propriétaire, un retraité de 57 ans, qui avait ouvert le feu sur ce jeune homme de 24 ans.