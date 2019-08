L’ancienne gloire de la boxe prenait « sa femme pour un punching-ball »

Il a fait la grandeur du sport calédonien avant de se retrouver à la barre. Charles Baou a comparu devant le tribunal correctionnel de Nouméa (siégeant en juge unique), mardi, et a été condamné à la peine d’un an de prison ferme pour des violences conjugales le 13 mai dernier. Une fois la condamnation définitive (le délai d’appel est de dix jours), la légende de la boxe calédonienne sera convoquée devant le juge de l’application des peines qui pourra lui faire purger la peine sous différentes formes : semi-liberté, bracelet électronique, travail d’intérêt général…

« Il faut Dresser la femme »

Le natif de Nouméa qui a grandi sur l’île Tié, à Poum, n’a pas eu droit à un round d’observation. La présidente Évelyne Camerlynck a annoncé la couleur aussitôt le procès commencé : « je ne supporte pas les tyrans domestiques ». La magistrate raconte que le 13 mai dernier, Charles Baou a laissé éclater sa rage sur sa femme lors d’une dispute et lui a envoyé plusieurs coups de poing dans les côtes. Comme sur un ring. Placé en garde à vue, cet homme trapu et à la musculature impressionnante pour ses 53 ans se défendra en évoquant aux enquêteurs « des gifles ». « Je suis d’une jalousie maladive, je sais qu’il faut que je me fasse soigner », dit-il à la barre. La mère de famille décrit une « situation devenue insupportable » au fil des trois années de vie commune. « Quand il me frappe, il me dit que c’est normal et qu’il faut dresser la femme. C’est invivable. Il surveille mon téléphone, il m’empêche d’aller voir ma famille… ». Évelyne Camerlynck est furieuse face à l’ancien boxeur aux 31 victoires, dont 28 par K.-O., en 39 combats professionnels. « Vous pensez que c’est une vie normale pour une femme. Ce n’est pas un punching-ball. Ce n’est pas votre chose ! », s’exclame-t-elle avant de s’adresser à la victime : « Madame, il vous frappera toujours. Il n’y a pas de raison que ça ne continue pas. Il faut changer les mentalités ici. On ne frappe pas les enfants et les femmes. Vos petits ont vu les violences, ils vont reproduire ça, eux aussi plus tard ». L’avertissement ne semble pas avoir d’effet : ne se constituant pas partie civile, la compagne indique vouloir continuer à vivre avec Charles Baou. Surnommé le Taureau des îles, le prévenu dit regretter les violences du 13 mai mais la juge lui rappelle que « ce n’était pas la première fois. Il y a eu au moins deux autres faits de violences en mai ».

« Vous avez des sentiments pour elle ? », continue la présidente. « Oui, je l’aime ». « Je résume donc : plus vous l’aimez, plus vous la cognez ». Place au procureur de la République.

Richard Dutot souligne que « les violences conjugales crèvent les plafonds » sur ce territoire, que sur les vingt-trois dossiers au programme de l’audience, neuf concernent des violences conjugales, et, que sur 19 défèrements lors de sa semaine de permanence, quinze étaient des violences au sein des couples. Le ministère public réclame une année ferme. Réquisitions suivies. Charles Baou a quitté l’audience correctionnelle, sa femme à ses côtés.

