L’incendiaire présumé de l’école James-Paddon à Païta placé en détention provisoire

Faits divers. Après les auditions en garde à vue, les geôles du Camp-Est. Le jeune garçon, âgé de 16 ans et principal suspect dans l’incendie de l’école James-Paddon, à Païta, dans la nuit de vendredi à samedi, a été placé en détention provisoire au quartier des mineurs après un passage devant le juge des libertés et de la détention dimanche, en fin après-midi.

Fascination pour le feu

Selon plusieurs sources, ce mineur aurait reconnu en garde à vue être à l’origine de ce sinistre qui a entièrement détruit une salle de classe. « Douze ans de travail, tous mes ouvrages pédagogiques et tout ce que j’ai pu fabriquer et investir dans l’école », avait témoigné l’enseignante de CE1, Christelle Blancher. Au total, cinq départs de feu ont pu être constatés dans quatre bâtiments sur les six que compte l’établissement scolaire.

Durant les auditions de garde à vue, le jeune homme aurait également avoué être à l’origine du feu qui a ravagé la cantine de l’école, il y a une dizaine de jours. Des examens psychiatriques pourraient être ordonnés dans le cadre de l’enquête, le mineur ayant une fascination pour le feu.