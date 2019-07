La justice libère un Chinois visé par Interpol avant de décider d’une possible extradition

Son sort n’est pas encore scellé par la justice française mais son avenir proche, du moins, s’écrit désormais hors des murs du Camp-Est. En effet, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa a décidé de répondre positivement, hier, à la demande de mise en liberté formulée par Sishen Ning et son avocat, Me Stéphane Bonomo. Interpellé en avril dernier à l’île des Pins, ce Chinois de 64 ans, accusé d’escroquerie à 155 millions de francs par son pays qui réclame son extradition et faisant l’objet d’une notice rouge d’Interpol, a pu sortir de la prison de Nouméa après une centaine de jours sous « écrou extraditionnel ».

« Vengeance de la Chine »

Un soulagement pour ce sexagénaire qui est apparu affaibli devant la cour. Libéré, certes, mais sous contrôle judiciaire. Aux obligations strictes : son passeport a été confisqué, il a l’interdiction de quitter Nouméa et plus largement la Calédonie et l’obligation de pointer une fois par semaine au commissariat. Une première victoire pour Sishen Ning qui est passé « du paradis de l’île des Pins à l’enfer du Camp-Est », a déclaré son avocat. Une famille chinoise installée au pays s’est portée garante pour lui prêter un appartement dans la capitale, « il a toutes les garanties de représentation devant la justice. Il ne va pas prendre un jet privé ou un bateau pour s’enfuir ».

Avant de se retirer de la cour, Sishen Ning, qui vivait en Australie depuis 2010, a répété qu’il refusait toute extradition vers Pékin. Il y a un mois, lorsque la chambre de l’instruction avait examiné la légalité de la procédure, il avait confié sa « peur de la vengeance de la Chine », des « tortures » et des « procès pas équitables » avant que son conseil ne dénonce « une opération politique du régime » qui conduira à ce que Sishen Ning soit « broyé par le système judiciaire et carcéral de la Chine ». Car tout l’enjeu de ce dossier est bien là : la France va-t-elle accepter d’extrader cet étranger alors même que la justice suédoise et la justice néozélandaise ont récemment refusé de renvoyer deux personnes en raison des risques de torture ?

La cour d’appel rendra sa décision le 9 octobre prochain. Elle a affirmé à l’audience d’hier que « la demande d’extradition ne se heurte à aucun motif obligatoire de refus au sens de l’article 3 du traité d’extradition franco-chinois », signé en 2007, a indiqué le magistrat Jean-Michel Stoltz. En clair, « les conditions de forme et de fond sont réunies » à une extradition.

Un point sur lequel s’est réjoui l’avocat général Christian Pasta, favorable àce que Sishen Ning soit renvoyé vers Pékin. Pour autant, en attendant l’audience d’octobre, une expertise médicale a été ordonnée. Le médecin aura la charge, avant le 15 septembre, de « décrire l’état clinique de M. Ning, de dire si la détention au Camp-Est s’est traduite par une dégradation de son état de santé et si une incarcération prolongée en Chine se traduirait, compte tenu de son âge et de ses antécédents médicaux, par une dégradation notable de son état de santé », a annoncé Jean-Michel Stoltz. Extrader Sishen Ning vers la Chine se révèle d’ores et déjà un véritable dilemme pour la justice française, dont l’avis sera observé par la communauté internationale.