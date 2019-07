Le « braqueur solitaire » derrière les barreaux

L’irruption d’un homme cagoulé et armé dans le magasin de la station-service, des coups de sabre sur le comptoir, des menaces dont celle de « découper en deux » la caissière si elle ne lui remet pas l’argent de la caisse, les images, captées par les caméras de vidéosurveillance, sont d’une extrême violence.

Celui qui en est le responsable, et qui se tenait à la barre du tribunal correctionnel de Nouméa, hier, n’a pourtant pas le profil d’un dangereux criminel. La présidente Évelyne Camerlynck a même du mal à croire que cet ancien étudiant en CAP vente de 19 ans à la voix toute douce et au casier judiciaire vierge est derrière les braquages de la station de Népoui, mardi, et de l’épicerie du village, le 12 septembre dernier, avec une hache. Des vols avec violence au butin dérisoire - 45 000 francs et une bouteille d’alcool - mais qui laisse des victimes encore traumatisées et un auteur présumé qui présente peu de remords. « Ça fait un moment que j’y pensais à ces coups », témoigne le prévenu qui promet qu’il n’aurait jamais fait de mal aux caissières.

« Une déprime profonde »

Encore une fois, la présidente revient sur la personnalité du jeune homme. Son avocate, Me Aurélie Krust-Marty, le décrit comme « un jeune homme renfermé sur lui-même » « sans copain » et « sans activité », dans « une torpeur infinie », victime d’« une déprime profonde » qui « passe ses journées sur son lit à écouter de la musique ». Un « braqueur solitaire et déterminé », renchérit le procureur de la République, Hervé Ansquer. Lorsque le malfrat a été interpellé, les gendarmes ont montré les images des casses à son père qui « n’en revenait pas ». « Votre papa vous décrit comme un garçon très réservé, calme, timide. Et en même temps, vous réalisez de tels actes, ce n’est pas anodin. Comment expliquer cette violence soudaine ? Ça aurait pu mal tourner », poursuit Évelyne Camerlynck. Le garçon de Népoui ne réagit pas spécialement mais conteste vivement quand un magistrat lui demande s’il pense être « dépressif ». « C’est l’impression que vous donnez ».

Prison ferme requise

Son conseil cherche à relativiser ces braquages, « il était pieds nus et sans gants, ce n’était pas si organisé que ça ». Me Krust-Marty décèle chez ce jeune, « une problématique psychologique ou psychiatrique » et aurait préféré un renvoi de l’affaire pour qu’une expertise soit réalisée. Alors qu’on pensait le tribunal parti délibérer sur la peine - le procureur avait requis trois ans de prison dont deux avec sursis -, le tribunal est revenu en salle d’audience avec une autre intention. L’affaire est renvoyée à dans un mois et une expertise psychiatrique est ordonnée pour que les magistrats puissent mieux cerner ce braqueur « dépressif ». En attendant, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nouville.

jeanalexis.gallien@lnc.nc