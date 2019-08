Le nombre de touristes légèrement en hausse pour le mois de mai

Pour le mois de mai, 7 285 touristes sont arrivés en Calédonie, soit 185 de plus que le nombre de touristes du mois de mai 2018. Selon les chiffres divulgués par l’Isee, les Néo-Zélandais ont été 30 % plus nombreux qu’à la même période l’année dernière, avec 703 visiteurs en mai, contre 544 en mai 2018. Les Australiens et les touristes venus de Métropole ont également été un peu plus nombreux. Depuis janvier, 44 638 touristes sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, soit 3 % de plus qu’entre janvier et mai 2018. En avril, 11 031 touristes étaient venus en Calédonie.