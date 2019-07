Malgré la relaxe quasi-générale, l’affaire du Pass’citoyen pourrait rebondir en cassation

Il aura fallu à peine plus d’une minute au président de la cour d’appel pour rendre le délibéré qui vient clore un des plus anciens dossiers politico-financiers. Six des sept personnes poursuivies pour favoritisme et complicité, recel de détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêt ont été relaxées.

La fin, vraiment ? Rien n’est moins sûr puisque l’affaire du Pass’citoyen, née autour des conditions d’attribution de 130,8 millions de francs de subventions de la province Sud à cette association chargée de piloter le dispositif des cartes jeunes et séniors entre 2011 et 2013, pourrait rebondir devant la cour de cassation.

« Rien à leur reprocher »

Me Cécile Moresco, l’avocate de l’éphémère présidente de l’association, seule personne reconnue coupable et condamnée à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 francs, ne compte pas en rester là : un pourvoi devant la plus haute juridiction est envisagé par le conseil qui a amèrement regretté que « ce soient toujours les mêmes qui s’en sortent la tête haute dans ce genre d’affaires », faisant allusion aux relaxes de Cynthia Ligeard, Éric Gay et Alain Lazare. « Il a fallu trouver un bouc émissaire pour sauver ce dossier » que Me Moresco a jugé « catastrophique » et dans lequel « les politiques ont été protégés par la justice du début à la fin ».

Des politiques, justement, qui avaient été ménagés par l’accusation, affirmant que Ligeard, Gay et Lazare (respectivement présidente de la province et vice-présidents de l’époque, ils avaient signé des conventions attribuant des subventions à Pass’citoyen), « n’avaient pas la volonté de favoriser qui que ce soit ». « Je n’ai rien à leur reprocher », avait dit l’avocat général Christian Pasta, requérant la relaxe pour ces responsables politiques. Réquisitions suivies à la lettre, donc, par la cour. Se réjouissant que « justice ait enfin été rendue » dans « un dossier qui n’a que trop duré », le défenseur d’Éric Gay et d’Alain Lazare, Me Frédéric Descombes a affirmé qu’« il faut parfois se mettre à la place de personnes innocentes, que ce soit des politiques, des chefs d’entreprise, ou autres, et qui doivent subir pendant plusieurs années, des auditions, parfois des gardes à vue, puis un premier procès, puis un appel du parquet, puis un deuxième procès en appel, tout cela pour qu’au bout de tout ce temps, on leur dise que rien ne peut leur être reproché ». Contactée, Cynthia Ligeard n’a, en revanche, pas donné suite à nos sollicitations.

La juridiction du second degré aura également « blanchi » Yoann Toubhans, ancien directeur juridique de l’institution et actuel sous-préfet de Toul, pourtant qualifié de « bras droit du seigneur ».

L’avocat général avait insisté sur ce proche de Pierre Frogier, considérant qu’« il est l’architecte d’un montage pour contourner la loi en toute connaissance ». « Pass’citoyen n’a pas servi à autre chose qu’à contourner les règles de marchés publics et à faire plaisir aux amis de Pierre Frogier, dont les sociétés de communication étaient en difficulté financière », avait tonné le ministère public pour répondre à une interrogation au cœur de ce dossier : quel était l’intérêt de la province de passer par une association pour porter son projet de cartes plutôt qu’« une gestion en direct » ? Un an de prison avec sursis avait été réclamé. Il n’en sera rien. De plus, la cour a prononcé l’absence de responsabilité de deux anciens salariés de Pass’citoyen, accusés « d’avoir profité du système » en percevant des salaires « alors que l’association ne fonctionnait même plus ».

L’ancienne présidente de l’association et son avocate ont désormais cinq jours pour se pourvoir en cassation. Le parquet général aura alors la possibilité de réaliser un pourvoi incident pour l’ensemble des prévenus. Même ceux qui ont été relaxés. Énième rebondissement d’une interminable affaire.