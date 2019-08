Sa cousine accouche à la maternité, il en profite pour lui voler sa voiture

Huit mois de prison ferme et 10 000 francs d’amende ont été infligés, hier, par le tribunal correctionnel de Nouméa (siégeant en juge unique) à un homme de 23 ans originaire de Houaïlou. Le 4 janvier dernier, alors que sa cousine venait d’accoucher et « donnait des soins à son bébé » à la maternité, raconte la présidente, il en a « profité pour lui dérober ses clés de voiture ». Archiconnu de la justice, le prévenu a alors pris le volant pour « s’acheter à manger », indique son avocate, Me Anne-Laure Dumons. Mais complètement saoul, le jeune homme a perdu le contrôle de la voiture qui s’est retrouvée dans un fossé. Lui a ensuite pris la fuite avant d’être rattrapé un peu plus tard.