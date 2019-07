Six mois de prison requis pour de la « barbarie » sur un chiot

Il était attendu de pied ferme par les associations de défense des animaux. Le jeune homme de 23 ans, accusé d’avoir maltraité une chienne, le 27 mars dernier dans la capitale, ne fera finalement jamais son apparition au palais de justice de Nouméa, hier. Son procès s’est donc déroulé en son absence. Ce qui n’a pas empêché le juge unique du tribunal correctionnel d’instruire ce dossier qui a mobilisé plusieurs dizaines de personnes de la Spanc (Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie) et du collectif Apanc* (Association de protection animale de Nouvelle-Calédonie) qui ont dénoncé « la maltraitance animale » et réclamé à la justice « une sanction exemplaire » pour que « les gens sachent que ce genre de faits ne reste pas impuni » et qu’« on peut risquer d’aller au Camp-Est ».

« Un certain plaisir »

L’affaire remonte au 27 mars dernier. Vers 17 heures, des hurlements d’une chienne, Laly, interpellent un vigile de l’ancien CHT Gaston-Bourret qui aperçoit un homme s’acharner sur un chiot d’à peine six mois. Le président décrit « les nombreux coups de pied » et « les pierres jetées sur lui ». « Mon ami a jeté le chien, je l’ai shooté en l’air », avait raconté en garde à vue le prévenu. Le vigile assure également l’avoir vu attraper la queue de Laly et l’avoir « balancé contre un mur ». Une fois son calvaire terminé, le chiot avait été emmené chez le vétérinaire, la colonne vertébrale et le fémur brisés. Un dossier « détestable » de violences situées « entre la barbarie et le sadisme », plaide Me Ophélie Despujols. L’avocate de la Spanc affirme que le « tortionnaire » « a pris un certain plaisir à faire du mal » à l’animal et dénonce l’absence « de culpabilité » de l’intéressé. « Un lâche », poursuit Me Anne-Laure Dumons, représentant les associations SOS animaux et Animal action, qui a « continué à shooter Laly pendant qu’elle hurlait à la mort comme un ballon de foot ».

Laly, une chienne de six mois croisée berger allemand pesant une vingtaine de kilos, a été euthanasiée peu après avoir été torturée.

Six mois de prison ont été requis par le procureur de la République, Hervé Ansquer, qui s’est dit « confondu devant autant de méchanceté et de bêtise » et qui a qualifié le prévenu d’« imbécile ». Des réquisitions « satisfaisantes » pour sanctionner « un acte horrible », souligne Michel Gautier, président de la Spanc. « Il y a encore beaucoup de travail pour la protection de l’animal », ajoute-t-il. La chienne Laly, croisée berger allemand, avait finalement été euthanasiée et incinérée. Le jugement du tribunal sera rendu le 8 août prochain.