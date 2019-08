Trois pilleurs d’alcool sous les verrous

Ils avaient pourtant pris soin de mettre des capuches pour dissimuler leur visage aux caméras vidéo. Mais leurs tee-shirts étaient très caractéristiques, ce qui leur a rapidement valu de se faire pincer, et au passage de reconnaître d’autres vols et quelques violences commises au cours des mois précédents. Trois jeunes originaires de Bélep, âgés respectivement de 18, de 20 et de 23 ans, ont été condamnés vendredi à 10 mois de prison ferme pour l’un, 15 mois pour les deux autres.

Leur fait d’armes principal, le vol nocturne d’une centaine de bouteilles d’alcool dans une grande surface du Mont-Dore. Pour les revendre ? Pour alimenter un trafic ? Non. Pour les boire eux-mêmes. Inutile de dire qu’ils étaient complètement ivres lorsqu’ils se sont livrés à ce véritable pillage en règle. Pendant leur garde à vue, deux d’entre eux ont aussi reconnu avoir saccagé quelques mois plus tôt les locaux de l’association La Croix Blanche. Ils avaient volé notamment un ordinateur. Ils ont aussi lancé des pierres sur un vigile un autre soir de maraude. Tous trois ont déjà été condamnés à maintes reprises. Le plus jeune, qui a eu 18 ans cette année, doit d’ailleurs comparaître prochainement devant le tribunal pour enfants.

La prison, ça va

Malgré les quelques jours de Camp-Est qui ont précédé leur comparution devant le tribunal, ils sont apparus plutôt flegmatiques. « La prison vous a fait réfléchir un peu ? » leur a demandé Evelyne Camerlinck, présidente du tribunal correctionnel. « Ça va » a répondu, laconique, un des trois prévenus.

« Ces jeunes gens se livrent à des pillages et à des violences, ils ont tous été plusieurs fois condamnés, d’autres affaires les concernant sont en cours » a déploré le représentant du ministère public.

« Cette affaire nous montre surtout les ravages de l’alcool » a plaidé Me Dumons. « Ils vont aller en prison, mais ils ont surtout besoin d’une obligation de soins. Voler 100 bouteilles dans le but de les boire, ça fait peur. L’un des trois a une formation professionnelle mais ne trouve pas de travail.» Le cercle infernal.