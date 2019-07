Un ancien cadre du haussariat accusé d’avoir harcelé ses collaboratrices

Les uns après les autres, les agents se sont retrouvés en arrêt maladie. Se décrivant comme étant « humiliées », « rabaissées », « mises au placard »... certaines assurent ne plus avoir eu la force de se lever le matin et de se rendre au bureau.

Toutes travaillaient au secrétariat général pour l’administration de la police nationale (SGAP) - le service en charge du soutien administratif et logistique des forces de police en Nouvelle-Calédonie.

Cinq heures durant, à la barre du tribunal correctionnel de Nouméa vendredi, l’ancien patron du SGAP, poursuivi pour harcèlement moral entre 2015 et 2016, s’est défendu bec et ongles contre les accusations d’anciennes collaboratrices.

« J’ai le sens de l’état »

Des fonctionnaires qui ont dénoncé des « situations d’angoisse et de peur permanentes », les « pressions subies » et « la mise au placard de certaines salariées ». L’une d’entre elles se souvient des « remarques dérangeantes sur le maquillage des femmes », « sur la hauteur des talons ou de la jupe » ou « sur la grossesse » d’une des fonctionnaires. Ces collaboratrices, larmes aux yeux, décrivent « l’ambiance malsaine au bureau » : le matin, le responsable du SGAP faisait « le baisemain » aux employées, « une attitude étrange et déplacée » qui bouscule dans le monde feutré et policé du haussariat.

« Une révérence et rien que ça », se justifie le cadre de 61 ans à l’aisance orale remarquable et à la longue carrière dans la préfectorale. Depuis son placement en garde à vue jusqu’au procès, sa ligne de défense n’a jamais évolué : il conteste tous les faits.

Une autre fonctionnaire évoque ensuite « les chuchotements aux oreilles de certaines salariées devant tout le monde » et « le malaise » que cela procurait dans les bureaux. Une agent, très affectée psychologiquement, raconte avoir été « isolée ». « C’était une stratégie calculée, c’étaient des conditions de travail épouvantables, avance-t-elle. Il a supprimé les secrétaires des chefs de service pour que celles-ci fassent la queue pendant des heures, parapheurs à la main, devant son bureau. C’est dégradant, humiliant », poursuit Me Barbara Cauchois, l’avocate d’une des « agents en souffrance ».

Selon les victimes, les burn-out s’enchaînent et les plaintes tombent en cascade. Cette « souffrance », l’assistante sociale, le médecin du travail et la psychologue l’ont perçue. « Les professionnels évoquent l’épuisement, la baisse de l’estime de soi, les propos humiliants, énumère la présidente du tribunal. Est-ce que ce n’est pas un signe que ça n’allait pas ? Qu’avez-vous fait ? », interroge-t-elle le prévenu. « Je suis allé voir mon supérieur, le directeur de cabinet du haussaire », évacue le prévenu.

Un autre conseil de la partie civile, Me Siggrid Klein, raconte que l’homme à la barre était décrit comme le « roi Soleil », celui-ci aimait « diviser pour mieux régner ». L’ex-responsable du SGAP préfère parler de « son sens de l’État » non sans oublier de préciser « le contexte syndicalo-politique » au sein du service. Son avocate, Me Caroline Debruyne, prend le relais, « ce dossier est uniquement fondé sur le dire des uns et des autres qui ont été déçus de ne pas avoir telle ou telle affectation ». En résumé, plaide-t-elle, « le mal-être et les conflits existaient bien avant l’arrivée de mon client ». La relaxe est sollicitée. Du côté du procureur de la République, on rappelle que « le harcèlement moral ruine l’état de santé des victimes. C’est parfois pire que de se faire casser la figure ». « L’application de la loi » est requise par Richard Dutot. Le tribunal correctionnel rendra sa décision dans moins d’un mois. Après quatre ans passés au SGAP, le haut fonctionnaire a été muté dans la Creuse, en Métropole. Il encourt deux ans de prison et plus de trois millions de francs d’amende.

