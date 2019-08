Kanuméra : un A330 tout néo, tout beau !

Un peu avant midi, la silhouette de l’A330neo se devine au bout de la piste de l’aéroport international de La Tontouta.

Aircalin a vu les choses en grand : sept cents personnes attendaient l’avion, hier midi, dans le hangar Aircalin de l’aéroport.

Sous le hangar d’Aircalin, près de sept cents personnes l’attendent, massées contre une barrière de sécurité.

« Que les touristes s’y sentent dépaysés et que les Calédoniens se sentent chez eux », c’est la volonté d’Aircalin pour sa flotte, rappelée lors d’une coutume.

L’ensemble du personnel d’Aircalin et de la plateforme aéroportuaire était convié à assister à ce premier toucher en Nouvelle-Calédonie. A l’intérieur de l’avion, arrivant d’Osaka où il a effectué une escale, seulement trois pilotes qui se sont relayés à ses commandes. Dès l’atterrissage, les sapeurs-pompiers de l’aéroport se sont placés, comme c’est la tradition, de sorte à faire une haie d’honneur au nouvel appareil. Kanuméra est lentement passé sous les gerbes d’eau de leurs camions, avant de pointer le nez vers le hangar d’Aircalin, sous des cris de joie. Un instant de grande émotion pour Viona, hôtesse au sol : « C’est une page qui se tourne, un vrai renouveau, explique-t-elle. Une vraie étape dans le projet d’Aircalin. Nous changeons également d’uniformes, c’est vraiment un tournant pour nous ! ».

La fierté était aussi palpable du côté des cadres de la compagnie aérienne et de ses invités, personnalités politiques en tête. Quelques minutes après que l’avion eut atteint son parking, le personnel technique a approché la nacelle et enfin, la porte s’est ouverte sur l’équipage de ce vol inaugural, chaleureusement applaudi. Au pied de Kanuméra, une natte avait été déroulée, prémices à une cérémonie coutumière également riche en émotion. « Cet avion c’est le vôtre, celui des Calédoniens, et nous en sommes les serviteurs » a introduit Didier Tappero, directeur général d’Aircalin. Le président du conseil de l’aire Drubea-Kapumë a accueilli la coutume et salué « un outil de travail qui va servir à tous et assurément, donner le goût aux Calédoniens de partir en voyage ». Martine Lagneau, présidente du conseil d’administration d’Aircalin, a pour sa part retracé le chemin parcouru depuis la réception par la compagnie de son premier Boeing 737, le 3 juillet 1989.

Depuis quatre mois, l’A330neo était patiemment assemblé par Airbus à Toulouse et c’est rutilant qu’il est arrivé, premier de quatre avions qui renouvelleront la flotte d’Aircalin. A la clé : de substantielles économies qui pourront être réalisées sur la maintenance et sur la consommation de carburant.

Un spectacle a été imaginé spécialement pour l’accueil de l’A330neo, mimant son vol, ses cabines…

Premier vol samedi

« La maîtrise des charges, c’est un défi quotidien pour les compagnies aériennes, a confirmé Didier Tappero. Mais une compagnie aérienne, c’est également un catalyseur de l’économie ». La Nouvelle-Calédonie a garanti le prêt bancaire contracté pour l’achat des deux premiers A330neo, à hauteur de 3, 5 milliards, soit 25 % du montant de l’opération. Thierry Santa, président du gouvernement a salué « un événement majeur pour le pays, actionnaire à 99, 4 % d’Aircalin à travers l’Agence pour la desserte aérienne en Nouvelle-Calédonie », et glissé un mot sur la nécessité de réenclencher des discussions au sujet des tarifs aériens. Côté financement, l’opération a été réalisée à 32 % sur les fonds propres d’Aircalin, à 38 % par emprunt bancaire classique et à 30 % via la défiscalisation de l’Etat. Laurent Prévost, nouveau haussaire qui a pris ses fonctions lundi, s’est félicité que cet appareil « à la pointe de la technologie contribue à travers ses escales à rallier la Nouvelle-Calédonie à la Métropole mais aussi au reste du monde ». Même enthousiasme chez le président du Congrès, Roch Wamytan, convaincu que « Kanuméra sera un magnifique ambassadeur de la Nouvelle-Calédonie » et qui a affirmé une volonté forte de soutenir le développement régional de la compagnie.

Les pilotes qui se sont relayés aux commandes de l’appareil, depuis son escale à Osaka, ont reçu des applaudissements nourris. Tels des cosmonautes, leur sortie de l’aéronef a été très emblématique de la séquence d’accueil de l’avion.

L’émotion manifestée par quelques personnes en prenant connaissance du nom de l’appareil, n’est plus d’actualité. L’attachement au premier regard semble avoir fonctionné entre le personnel d’Aircalin et son nouveau bébé : « originaire du site, je suis très très flattée que l’avion porte ce nom », confie Lysiane, hôtesse très émue. Pour elle, cela ne fait pas de doute : la classe Premium, qui fait l’originalité de ce nouvel avion, est très attendue par la clientèle. Cette classe intermédiaire, comme la Business et la classe Economy, bénéficieront toutes d’une ergonomie de voyage nettement améliorée. Un « mood lightening », littéralement « une lumière d’humeur », baignera la cabine d’ambiances lumineuses différentes : à chaque phase - de repas, de repos… - une lumière de couleur et d’intensité différentes. « Il se pourrait que cela atténue même le ressenti du décalage horaire », lâche un steward. Dans l’avion, où les visites se sont succédé jusqu’en milieu d’après-midi, le personnel navigant commercial n’était pas peu fier d’expliquer les améliorations de Kanuméra.

Dans la cabine, les aménagements sont des plus modernes : en classe Business, le siège Opal est tout juste commercialisé.

En classe Hibiscus, c’est-à-dire business, les coffres à bagages centraux ont disparu, « pour laisser une impression d’espace plus grand, plus aéré » apprend-on encore. L’appareil devrait prendre les airs avec ses premiers passagers dès samedi, pour rallier Tokyo, au Japon.