L’ensemble du pays en vigilance jaune aux fortes pluies

Météo France émet une vigilance jaune aux fortes pluies sur l’ensemble des communes de la Grande Terre et des îles où des averses localement orageuses doivent se produire ce mardi.

À partir de cet après-midi, le temps devrait devenir plus instable avec des précipitations plus fortes et orageuses, en particulier sur le Nord, dans les Loyauté et sur la côte Est. Le littoral sud-ouest pourrait le plus souvent être épargné.

Dans le Grand Nouméa, le risque orageux devrait se produire plus tard. Il est "principalement" prévu pour la nuit prochaine.