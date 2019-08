La crevette bleue veut reprendre des couleurs

Avec sa couleur des profondeurs du lagon, ses grandes antennes et son goût sucré-salé, la crevette bleue de Nouvelle-Calédonie fait saliver les chefs des plus grandes tables étoilées. Sa faible production, son alimentation garantie sans OGM et sans antibiotique en font un produit rare et haut de gamme au prix élevé à l’exportation, mais est-il pour autant rentable ? Pas si sûr et la question a été au centre d’un rapport récemment publié de l’Institut d’émission d’outre- mer (IEOM).

La filière calédonienne, composée de quatre écloseries, de deux provendiers, de dix-huit fermes et de deux usines de conditionnement réparties sur la façade ouest du territoire, a une santé fragile. Pour preuve, en 2004, 2 000 tonnes de Litopenaeus stylirostris étaient réceptionnées dans les usines de la Sopac (la société des producteurs aquacoles calédoniens fédère les aquaculteurs du pays depuis 1994) contre 850 en 2015. Sensible aux conditions climatiques et aux variations de température, la crevette a malgré tout de beaux jours devant elle.

C’est un des rares produits agricoles pour lesquels la Calédonie est autosuffisante.

« En 2017, la production représentait 1,7 milliard de francs, soit 12 % de la production agricole du pays. Elle faisait pratiquement jeu égal avec celles de viande bovine et de volaille. C’est un des rares produits pour lesquels la Calédonie est autosuffisante », analyse l’IEOM.

Paradoxe de la filière : si elle est considérée comme un produit du « quotidien » au pays, la crevette bleue est un produit de luxe à l’étranger. Avec ses 700 tonnes vendues en moyenne depuis dix ans, le marché local s’est vite retrouvé saturé. Pour poursuivre son développement, la crevetticulture ne s’est donc pas arrêtée aux frontières calédoniennes. Désormais la filière a fait du marché de l’export (Japon, France, Australie et États-Unis) « son socle », lui permettant de « se positionner sur le très haut de gamme afin de vendre le produit au prix le plus élevé possible », décrypte Hélène Artufel, directrice générale de la Sopac. « Les exportations de crevettes sont, en valeur, le second produit d’exportation du pays », ajoute l’Institut. Pas de quoi non plus concurrencer les grands pays producteurs d’Asie du Sud-Est. « Nous ne représentons que 0,02 % de la production mondiale de crevettes d’aquaculture », répond Hélène Artufel.

L’holothurie à la rescousse

Si la filière a connu bien des déboires ces dernières années, un espoir anime aujourd’hui les aquaculteurs qui auraient trouvé le moyen de lutter contre la mortalité des crevettes, qui engendre de fait une baisse de production. Parmi les dix-huit fermes, certaines ont utilisé une technique novatrice : « la bioremédiation. Nous avons instauré un système de jachère en utilisant les holothuries pour nettoyer les fonds de bassins. Le pari semble gagnant. L’effet bioremédiation a permis d’augmenter les taux de survie et de croissance des crevettes », se félicite Hélène Artufel. Aquaculteur depuis quinze ans, Philippe Bourcier semble ravi de l’expérimentation dans ses deux fermes de Poya, « depuis trois ans, on retrouve des niveaux de production très satisfaisants, dignes des meilleures années ».

On n’a exploité que deux bassins sur trois car ce n’était pas assez rentable.

L’holothurie, sauveur de la crevette ? « Il y a une perspective de retour à un meilleur volume de production, puisque les taux de survie des crevettes avoisinent les 80 % dans certaines fermes qui ont utilisé les holothuries. On sent bien que la production est en train de remonter », complète la responsable de la Sopac. L’an dernier, environ 1 200 tonnes de crustacés ont été pêchées. La campagne de pêche 2019, qui vient de toucher à sa fin, pourrait être un peu meilleure. Pas pour tout le monde.

À Moindou, la ferme Sodacal - la plus ancienne du territoire - qui compte quatorze bassins et une vingtaine d’employés parle d’« une année moyenne » avec « environ 160 tonnes récoltées ». « Ce n’est pas satisfaisant. Nous voyons que certains ont eu une nette amélioration du taux de survie des crevettes grâce à l’holothurie. Il faudra peut-être que l’on s’y mette », témoigne Clément Zanaglia, un technicien. Du côté de Pouembout et de la ferme des Montagnes blanches, c’est aussi la grise mine. « Ce n’est pas très bon…, dit Christine Kuhn. Les conditions météo y sont pour beaucoup. On n’a exploité que deux bassins sur trois car ce n’était plus assez rentable. »

Encore fragile, la filière de la crevette bleue (0,1 % du PIB et 0,5 % des emplois du privé) veut sortir la tête de l’eau. Si elle n’est (pas encore) rentable, elle n’est pas pour autant en danger. Elle compte bien miser sur son image de luxe à l’étranger pour prospérer.

« Des atouts de rareté et de goût que personne d’autre au monde n’a »

HÉLÈNE ARTUFEL, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS AQUACOLES CALÉDONIENS SOPAC

Propos recueillis par Jean-Alexis Gallien-Lamarche

Hélène Artufel estime que « tant qu’on est sur des productions qui restent confidentielles, on est obligé de faire du haut de gamme ». Photo J.-A.G.-L.

Les Nouvelles calédoniennes :

La crevette bleue de Calédonie estelle un produit rentable ?

Malheureusement… non. Pas pour l’instant. Et cela s’explique, d’une part, du fait de la production actuelle qui est bien inférieure aux volumes que les fermes atteignaient dans les années 1990, et, d’autre part, du fait de la très forte saisonnalité qui nous oblige à avoir des outils dimensionnés pour travailler au maximum de leur capacité sur quatre mois de l’année, seulement. La filière n’a pas encore atteint son autonomie, mais elle n’est pas en danger pour autant. Nous avons des espoirs, des perspectives. En termes de valeur de production, la filière est à égalité avec les filières bovine et avicole.

Nous représentons 0,02% de la production mondiale de crevettes d’aquaculture

Qu’est-ce qu’Obsiblue ?

C’est une marque que nous avons créée en 2008. Nous avions déjà lancé notre propre marque pour le Japon. Il en fallait une pour l’Europe, notamment. Nous voulions différencier notre crevette du toutvenant avec un effort important au niveau du marketing. Il fallait faire en sorte qu’on ne parle pas de la crevette calédonienne mais de l’Obsiblue. C’est réussi. Les gens associent qualité et luxe à l’Obsiblue.

Les plus grands chefs du monde l’utilisent…

En France comme dans le monde, les plus grands restaurants ne jurent que par l’Obsiblue. Joël Robuchon, William Ledeuil, Pierre Gagnaire, Jean-Pierre Vigato, Oth Sombath et bien d’autres ont été séduits. Attention, nous sommes à un peu plus de 50 tonnes par an d’export d’Obsiblue. C’est donc un produit très rare, haut de gamme et forcément très recherché par les meilleurs chefs. Si les restaurateurs l’apprécient particulièrement pour son goût sucré-salé et sa texture, ils affectionnent de l’utiliser en tartare et en sashimi.

Les crevettes des grands chefs sont-elles les mêmes que celles que l’on retrouve sur le marché local ?

Bien évidemment, à la seule différence, que les crevettes envoyées à l’export sont sélectionnées sur l’aspect visuel et la taille. Si une crevette a une tête rouge, des pattes rouges, si elle est cicatrisée, elle sera destinée au marché local. En revanche, les grands chefs veulent des plats sublimés par la crevette bleue et pour cela, il faut qu’elle soit parfaite et de belle taille. C’est un peu la même chose pour les Japonais. Ils considèrent, par exemple, que les antennes représentent un gage de qualité. Plus elles sont grandes, plus elles sont intactes, mieux c’est. Mais rassurez-vous, la chair est exactement la même que ce soit sur le marché local ou à l’export.

Sommes-nous les seuls à élever de la Litopenaeus stylirostris dans le monde ?

Il y a encore quatre ou cinq ans, nous étions effectivement les seuls. Récemment, le sultanat de Brunei a lancé sa production sans grande réussite en termes de volume et de taille. Notre crevette est très compliquée à élever. On le voit bien chez nous puisque nous sommes confrontés à une mortalité importante. Produire de gros calibres comme on le fait, ce n’est pas donné à tout le monde. Nous en avons les capacités. Rappelons tout de même que nous ne représentons que 0,02% de la production mondiale de crevettes d’aquaculture.

Le pays pourra-t-il un jour rivaliser avec les grands producteurs mondiaux ?

Je ne le crois pas (rires). On ne va pas se confronter aux grands producteurs d’Asie du Sud-Est qui font de l’élevage intensif et misent sur la quantité. Nous tenons absolument à continuer à cultiver cette crevette particulière selon des critères de qualité précis dans le respect du développement durable, car nous avons des atouts de rareté et de goût que personne d’autres au monde n’a.

La marque Obsiblue est-elle l’avenir de la filière ?

D’une certaine manière, oui. C’est par le marché de luxe et de niche que l’on réussira. Comme nous avons des coûts élevés, on s’est toujours positionné sur du haut de gamme. Tant qu’on est sur des productions qui restent assez confidentielles, on est obligé de faire du haut de gamme.

Comment s’est portée la filière en 2018 et comment se porte-elle cette année ?

L’an dernier, la production a avoisiné environ 1 100 tonnes de crevettes pour la Sopac. Ce n'est pas un résultat très satisfaisant. En 2019, nous avons déjà conditionné un peu plus de 1 300 tonnes. Il y a une perspective de retour à un meilleur volume de production puisque les taux de survie des crevettes avoisinent les 80% dans certaines fermes. On sent bien que la production est en train de remonter.

400 grammes

par mètre cube d’eau, c’est la densité de crevettes dans les bassins calédoniens. C’est cinq fois moins que les grands producteurs mondiaux, notamment ceux d’Asie du Sud-Est.

35 %

du capital de la Sopac est détenu par Promosud (province Sud) et 31% par Nord Avenir (province Nord). Par ailleurs, tous les aquaculteurs sont actionnaires.

900 emplois

directs et indirects sont générés par la filière de la crevette. Lors du pic de production, l’usine de Koné accueille près de 200 personnes.

« Les grands chefs apprécient son goût, sa chair et sa rareté »

