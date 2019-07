« La France a le devoir de nous aider jusqu’au bout »

Avenir institutionnel

« Nous voulons faire adhérer les gens à notre projet »

Qu’attendez-vous du prochain Comité des signataires ?

Il s’agira pour nous de préparer le prochain référendum car il doit être organisé au mieux. Il reste des contentieux électoraux et quelques milliers d’oubliés sur les listes. Il y a beaucoup de citoyens de droit coutumier qui ont été inscrits d’office sur la liste générale, mais qui n’ont pas pu être basculés sur la liste spéciale tout simplement parce qu’on ne trouvait pas d’adresse. Il y a eu aussi des problèmes de retards de procuration. L’Etat doit donc faire au mieux pour que ces problèmes soient résolus lors du prochain référendum.

Vous voulez aussi un audit sur les conditions d’établissement de la liste référendaire ?

C’était une recommandation importante formulée par trois fois par des missions conduites par l’ONU et cela n’a pas été mis en oeuvre. Nous demandons aussi un audit sur le processus de décolonisation.

L’ONU serait à la manoœuvre ?

Forcément. L’Etat français ne peut pas le faire car il est juge et partie.

Pensez-vous que l’Etat freine sur ce dossier ?

Je ne sais plus. Nous ne cessons d’adresser des demandes à l’Etat et ça n’aboutit pas.

Il faut pourtant régler ces questions avant le deuxième référendum. J’en ai parlé au Premier ministre au mois de juin, il m’a répondu que le nécessaire serait fait. On ne peut pas aller au deuxième référendum sans que le nécessaire soit fait.

Si le prochain référendum a lieu au second semestre 2020, y aura-t-il assez de temps ?

Je crois que c’est moins un manque de temps qu’un manque de volonté.

Vous parlez de plusieurs milliers de personnes manquantes. Pensez-vous qu’un tel nombre soit susceptible d’influer sur le score ?

Je ne raisonne pas comme ça. Je raisonne au regard du droit à l’autodétermination. Ceux qui ont ce droit d’abord et avant tout, ce sont les Kanak. Pour que le résultat soit indiscutable, il faut que chaque titulaire de ce droit soit admis à l’exercer. Tout le monde doit voter car sinon, ça n’a plus de sens. Je ne sais pas si le vote de cette partie de la population influencera le résultat. Mais l’important, c’est que ceux qui sont dans les critères pour être inscrits puissent exercer ce droit.

Est-ce qu’avec plus d’inscrits sur la liste, l’indépendance a plus de chances d’être choisie ?

Nous ne sommes pas dans cette démarche. Nous sommes dans la démarche de faire adhérer les gens à notre projet.

Les priorités

« La France ne doit pas nous assister comme des bébés »

Quels sont les dossiers prioritaires de votre mandature ?

Pour nous, c’est tout d’abord de finaliser l’accord de Nouméa. L’accord dit que les compétences de l’article 27 (les règles relatives à l’administration des collectivités – provinces et communes –, l’enseignement supérieur et l’audiovisuel, NDLR) sont à transférer. Au niveau du Congrès, je le réaffirme, nous allons trouver la méthode pour recueillir l’adhésion d’une majorité qualifiée qui puisse procéder au transfert. Nous pourrions peut-être mettre en place une commission spéciale. Sur « le contrôle de légalité », il faut rassurer les gens.

Vous êtes favorable à un grand emprunt. Pourquoi ? Auprès de qui ? La France ?

Ce serait un emprunt sur une longue durée, pour finaliser le processus. Pendant dix ans, nous avons eu une croissance importante avec les grands chantiers. Puis nous sommes revenus à une situation normale. Mais on n’a pas préparé l’avenir. Il faut donc « réamorcer la pompe », en lançant des grands travaux, et de façon concomitante, mettre en place des structures pérennes qui puissent assurer à terme l’autonomie financière du pays. Personnellement, je ne suis pas pour la défiscalisation. Mais pour les aides directes.

La France a-t-elle le devoir d’aider à relancer cette économie ?

La France a le devoir de nous aider jusqu’au bout, mais pas de nous assister comme des bébés. Nous sommes dans un processus de décolonisation, mais aussi d’émancipation. Ce terme est important pour nous. L’État français a le devoir de nous accompagner jusqu’au bout. Le président de la République s’y est engagé.

Le nickel

« SLN et Eramet ont dit trop de choses, ou pas assez »

Jugez-vous la SLN au bord de la catastrophe ?

La catastrophe ? Tout dépend d’où vient l’information. Faut-il sauver, consolider la SLN? Je pense que oui. Mais je voudrais que cette «Vieille Dame » rajeunisse. Cette entreprise doit se restructurer.

Des erreurs stratégiques ont-elles été commises par le passé ?

Il y a eu beaucoup d’erreurs stratégiques. Nous reprochons à Eramet sa gouvernance. En juillet 2000, lorsque nous avons signé l’entrée des intérêts calédoniens dans le capital de SLNEramet, on avait prévu qu’il y ait une gouvernance locale, peu à peu déconnectée d’Eramet. Or, Eramet n’a jamais voulu lâcher. Distribution de dividendes, report de la centrale électrique, « rêve » du 75 000 tonnes… SLN et Eramet ont dit trop de choses, ou pas assez. Métallurgie- exportations, c’est leur nouvelle doctrine. J’ai parfois l’impression d’être dans un jeu de poker menteur. Nous ne voulons pas la mort de la SLN, nous voulons de l’écoute et un langage de vérité et de transparence.

L’autorisation d’export de 4millions de tonnes de minerai a été attaquée par Paul Néaoutyine. Qu’en pensez-vous ?

Le président de la province Nord a une position radicale. L’UC avait décidé en 2014 de laisser cinq ans, donc 2019, et on arrête les exportations. Face à la situation de la SLN, on a dû «mettre de l’eau dans notre vin ». Si on dit que nous avons l’intention de fermer tout doucement les exportations de minerai - parce que nous n’avons pratiquement pas de retour, à part avec les usines offshore -, à un moment, il faut nous écouter.

L’état du FLNKS

« Il faut panser nos plaies avant 2020 »

Les groupes du FLNKS ont fait cause commune pour le référendum et pour votre élection à la tête du Congrès, mais pas pour la vice-présidence du gouvernement. Pourquoi ?

C’est un problème au sein du FLNKS. Ni l’UNI ni l’UC n’avaient mandat du FLNKS pour présenter chacun un candidat à la vice-présidence du gouvernement. Mais l’unité n’a pas fonctionné, principalement parce qu’ils ne se sont pas entendus entre eux. En tant qu’ancien président du FLNKS, j’avais dit aux uns et aux autres qu’il fallait réunir un congrès du Front pour avoir un débat de fond. Ils ne l’ont pas fait.

Est-ce que le principal problème entre vous n’est pas une divergence de vue sur la stratégie minière ?

Moi je ne le pense pas. Je suis du Sud et je crois que c’est un problème de concurrence entre gens du Nord qui s’affrontent pour la gestion du Nord. Ce qui se passe au gouvernement est un dommage collatéral des compétitions de pouvoir entre l’UNI et l’UC. Et ça se passe comme ça depuis que l’UC a perdu la présidence de la province Nord il y a 20 ans. Les choses sont différentes dans le Sud où tous les groupes font liste commune. C’est pour ça que j’ai la légitimité pour parler au nom du FLNKS.

Les provinciales ont laissé des traces entre vous. Les municipales ne vontelles pas en laisser plus et compliquer l’approche du prochain référendum ?

C’est un problème dont nous sommes tous conscients. Nous savions qu’il y aurait un passage difficile à cause de ces échéances. J’ai dit à plusieurs responsables qu’il ne fallait pas qu’ils se blessent à un point tel qu’ils ne puissent pas panser leurs plaies avant le référendum de 2020.

Comment se passent les choses avec l’Eveil océanien ?

On sort de ce qu’on connaissait. Ce sont des partenaires jeunes, donc nous sommes dans une période d’observation. Ils ont fait un geste envers nous au Congrès, vont-ils en faire de même dans treize mois, on ne sait pas. Mais moi, en tant que président du Congrès, je suis dans une majorité avec eux. Une majorité océanienne. C’est nouveau et je vais faire en sorte que cette majorité demeure.

Vivre ensemble

« Les Kanak connaissent mieux les Européens que les Blancs ne connaissent les Kanak »

Après un premier référendum clivant, comment préserver l’harmonie ?

Il faut faire en sorte que chacun ait sa place, ce que l’on n’a pas encore réussi à faire. Il y a encore de profondes inégalités, des revendications que le temps a éteintes mais le feu couve toujours. Il y a le foncier, toutes les revendications de liens à la terre mais aussi à la mer, au récif. Tant que tout va bien, personne ne s’en préoccupe, mais de temps en temps il y a des événements qui sont des signes, comme ce qui s’est passé à Ouvéa.

L’inscription de réserves coutumières dans le code de l’environnement pourrait-elle être un début de solution ?

Jacques Lalié en a parlé dans sa déclaration de politique générale, la province des Îles va acheter des vedettes de surveillance. C’est déjà pas mal, mais il faut aussi informer, discuter et ensuite faire connaître les règles. Dans le code de l’environnement, on peut dire que tel espace est une réserve coutumière. Mais quand on va arriver au contrôle de légalité, le sous-préfet dira « non » parce qu’il n’y a rien sur ce sujet dans la Constitution. Nous mettrons donc cette question sur la table au prochain Comité des signataires.

Faudrait-il un « code de la coutume » ?

Une bonne partie de la coutume est déjà écrite, mais pas codifiée. Au Nord et dans les Îles, ce sont des Kanak qui sont à la tête donc ils en tiennent compte. Il faut que la province Sud le comprenne. Pour le Parc de la mer de Corail, est-ce qu’ils savent que depuis 4 000 à 5 000 ans, les pirogues passent partout ? Ce qui veut dire qu’il y a des titres de propriété qui sont nés là. S’il y avait un peu plus de Kanak dans le comité scientifique, ils le sauraient.

Que pensez-vous de la présence des assesseurs coutumiers en justice ?

Les juges disent que c’est une très bonne chose. Cela leur permet d’apprendre et d’affiner leur point de vue sur la culture kanak avant de juger. Il faut que ce soit généralisé. Les Kanak connaissent mieux les Européens que les Blancs ne connaissent les Kanak. Et je pense que les Calédoniens sont en demande de cela. On le voit avec les visites organisées à Saint-Louis. Les gens veulent venir pour voir autre chose que l’image donnée par les faits divers et apprendre à se connaître. C’est petit à petit, quand les gens vont trouver leur place, que ça ira mieux dans la tête de chacun.

DU TAC AU TAC Pour discuter, Philippe Gomès ou Sonia Backes ? Les deux. Le départ de Thierry Lataste, bonne ou mauvaise nouvelle ? C’est une nouvelle qui m’affecte, car je le connais depuis près de 30 ans. C’est un ami avec qui on pouvait parler en toute franchise. Nous avons fait de grandes choses avec et grâce à lui, notamment la signature de l’accord de Nouméa. Le pape François ou Benoît XVI ? Intellectuellement, Benoît XVI. Mais pastoralement, le pape François. Les deux se complètent.

2022

Roch Wamytan annonce qu’il ne briguera pas de nouveau mandat en 2022. Il aura alors près de 72 ans.

« Trahison »

« C’est plutôt cocasse d’entendre Louis Kotra Uregeï parler de trahison. »

« Les tribus »

« J’ai dit à Sonia Backes qu’il fallait aussi s’intéresser aux tribus en province Sud. Je suis prêt à lui donner des conseils. »

Roch Wamytan, que l’on ne s’y trompe pas, parle bien ici du peuple premier.