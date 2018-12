Hélène Iekawé, membre du gouvernement, et Jean-Charles Ringard-Flament, vice-recteur, ont présenté hier matin les résultats d’ensemble des examens. Le brevet, le CAP et le bac pro affichent de meilleurs scores que l’an passé ; les BTS et les bacs généraux et technologiques ont connu une « déconvenue ».