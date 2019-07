« Le partage d’expériences enrichit la créativité »

Les Nouvelles calédoniennes :

Quelle est la raison de votre venue en Nouvelle-Calédonie ?

La Chambre de métiers et de l’artisanat m’a approché pour dispenser une formation « Design et métiers d’art » de cinq jours auprès de dix artisans d’art. J’avais déjà effectué de nombreuses formations dans l’océan Indien : aux Comores, à Madagascar, à la Réunion… Je sais m’adapter à différents publics et contextes, bien que ce soit toujours une découverte.

L’objectif de cette formation est essentiellement d’enrichir la créativité et de travailler à la conception de nouveaux produits. Ce sont tous des artisans qui vivent de leur art donc ce n’est pas seulement une formation, c’est aussi un partage d’expériences et de compétences, dans les deux sens.

Quelles particularités avez-vous constaté dans le secteur de l’artisanat d’art calédonien ?

Comme partout ailleurs, l’artisan est confronté à sa clientèle et à sa sensibilité et il doit réussir à allier les deux. Il doit être sincère dans ce qu’il fait tout en étant dans le souci de proposer des objets de qualité à ses clients : ça, c’est universel. Par contre, j’ai pu observer certaines différences ici. Tout d’abord cette confrontation entre plusieurs cultures est très enrichissante. Le rapport avec le quotidien aussi, les gens sont plus détendus. Il y a aussi un rapport très fort avec la nature qui se reflète dans les productions des participants.

Par exemple, une des artistes, Pierrette, fabrique des bijoux, elle imprime sur le métal des plumes, feuilles, ailes d’insecte. Il y a beaucoup de finesse et de délicatesse dans son travail. Une autre artiste, Delphine, va utiliser du sable, des coquillages dans ses créations. Il y a également un respect de l’environnement qui me semble plus présent qu’en Métropole. Parmi les participants à la formation, l’une travaille avec des palettes et un autre utilise de vieilles bonbonnes de gaz. Ils sont dans un esprit de se servir de matières non importées, déjà utilisées.

Allez-vous partir de Nouvelle-Calédonie avec des inspirations particulières ?

Je ne sais pas encore mais le voyage est toujours une grande source d’inspiration. Ce n’est pas impossible que celui-ci ressorte un jour dans un de mes projets. Par exemple la noix de coco qu’on trouve ici est un matériau que j’aime beaucoup mais que je n’ai jamais encore eu l’occasion d’utiliser. J’ai aussi été marqué par le centre Tjibaou, les œuvres et l’architecture du bâtiment. Je ne peux pas prévoir ce qui va me venir en tête plus tard comme inspiration mais c’est fort probable que ça arrive !