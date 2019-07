Le viager : une option d’achat immobilier encore peu connue

Le viager c’est d’abord un film avec Michel Serrault en gentil papy qui tarde à mourir quand les acheteurs en viager de sa maison s’épuisent à essayer de le faire disparaître. Le film (1972) a contribué à faire connaître cette forme d’investissement immobilier, toujours considéré aujourd’hui comme une niche. A Nouméa, l’agence AFF propose, depuis trois ans, des viagers (elle est la seule à le faire avec l’agence Top Immo).

Sur le bureau de Jean-Luc Folliasson, gérant d’AFF : le livre du barème viager Daubry 2018. « J’ai fait plusieurs voyages en Métropole, à la rencontre de notaires spécialisés car le droit du viager touche au droit de la famille, avec des éléments du Code civil, c’est très réglementé. »

L’envie de se lancer, malgré la complexité, est venue d’un constat : de plus en plus de personnes âgées ne s’en sortent que difficilement avec une petite retraite. La vente de leur maison en viager peut être une solution. En Métropole, ce marché augmente de 5 % par an. Le viager peut se faire avec le vendeur dans la maison (viager occupé) ou avec la possibilité pour l’acheteur de louer ou d’occuper la maison (viager libre).

Calcul du bouquet et de la rente viagère

Le prix d’un viager se fixe à partir des statistiques de l’INSEE (le droit du viager n’est pas adapté à la Nouvelle-Calédonie) sur l’espérance de vie. « On ne peut pas réaliser le viager si le vendeur sort, pour des raisons médicales, de ces statistiques », précise Jean-Luc Folliasson. Pour un couple avec un homme de 75 et une femme de 70 ans, l’espérance de vie est de 22,6 ans. Si leur bien à Nouméa est estimé à 50 millions de francs et qu’ils choisissent le viager occupé avec un investissement initial (le bouquet) de l’acheteur de 20 % (soit 10 millions dans ce cas), la rente mensuelle à verser par les acheteurs sera de 50 000 francs par mois jusqu’au décès du couple. Si le couple vit chez lui pendant 23 ans avant de décéder, l’acheteur aura, au final, payé le bien environ la moitié de sa valeur. « Mais il faut ajouter les frais d’entretien qui sont, dès le début du viager, à la charge des acheteurs car ils sont alors les propriétaires », ajoute le gérant d’AFF. Un placement qui peut sembler intéressant mais qui reste aléatoire, avec de nombreuses inconnues.

« On parle vraiment d’un secteur à la marge, réagit maître Calvet, notaire, une dizaine de transactions par an, les gens sont peu favorables à parier sur la mort d’autrui, même si cela est une bonne opportunité pour des gens, par exemple, sans descendance et qui veulent un petit pécule ». En cause également, selon le notaire, des prix de l’immobilier qui, bien qu’élevés, restent plus accessibles qu’à Paris (où les viagers représentent 40 % des opérations). Quant à l’image plutôt négative véhiculée par le film Le viager elle serait, à écouter les anecdotes de Jean-Luc Folliasson, à l’inverse de la réalité. « Il s’agit d’un partenariat de fin de vie, c’est plus qu’une transaction immobilière, l’amitié n’est pas obligatoire mais il est quand même préférable que l’entente soit bonne. »

Savoir +

La 7e édition du Forum immobilier et patrimoine des Nouvelles calédoniennes se tiendra demain et samedi, de 9 heures à 18 heures et dimanche, de 9 heures à midi, à la Maison des artisans de Nouville. L’entrée est gratuite.