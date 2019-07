Les cagous de la rivière Bleue en pleine expansion

« En 2019, nous lançons une opération de recensement des cagous », lance Joseph Manauté, directeur du Parc provincial de la rivière Bleue (PPRB), enthousiaste. Les employés du parc ont de quoi être fiers, leurs efforts ont payé. La population de cagous, espèce protégée, n’a cessé de croître entre 1984 et 2015, passant de 60 à 700 individus environ. « Cette explosion est due au plan de sauvegarde des cagous du PPRB (lire par ailleurs), mis en place dans les années 1980 », souligne Jean-Marc Mériot, le responsable adjoint du PPRB, seul spécialiste des cagous encore en activité dans le pays.

L’ornithologue est d’ailleurs l’unique agent habilité à effectuer ce recensement. « Je suis le seul à maîtriser la méthode de comptage d’Yves Létocard, le premier grand spécialiste des cagous, qu’il a créée en 1984, date du premier recensement. C’est la technique la plus efficace à ce jour. »

Hier, vers 4 heures, Jean-Marc Mériot se réveille dans le logement de passage du PPRB. « Je compte les cagous en écoutant leurs cris. Et ils ne chantent qu’au lever du jour. Il faut que je sois au point d’écoute à l’heure », souligne-t-il, en jetant un œil sur sa montre. Les préparatifs sont rapides. « Je fais ça depuis vingt ans, j’ai l’habitude ».

A 5 heures, le spécialiste monte à bord de son pick-up et prend la direction du point de vue du houp. « Il y a vingt lieux d’écoute sur le parc. Yves en a placé dix-sept, j’en ai ajouté trois. » L’expert a une vue à 360 degrés. « Sur ce point en hauteur, je vois tout à un kilomètre à la ronde, c’est le périmètre d’étude. Quand les cagous chanteront, je pourrais les placer sur la carte », explique-t-il, carnet de notes en main.

« Je me rends sur chaque lieu d’écoute quotidiennement, pendant trois jours, histoire de confirmer mes chiffres. Tu peux avoir un jour où tu n’entends rien et un autre où tu as six ou sept cagous qui chantent. C’est une estimation. A la fin de cette période, je fais le bilan, je constate si c’est le même oiseau ou non… »

Le cagou émet un cri de plus de cent décibels. Il est audible à plusieurs kilomètres à la ronde.

Jean-Marc Mériot s’interrompt, tend l’oreille. Un cri en pleine forêt dense humide, milieu de prédilection des cagous, se fait entendre. L’expert se fige et mime un comptage avec ses doigts. « Douze syllabes ! C’est un mâle. Solitaire en plus, sinon plusieurs cagous auraient chanté. J’effectue toujours la différence entre les sexes pour le recensement et j’essaie de déterminer si l’individu est seul ou en famille. » Le recensement s’achèvera au mois de novembre

Des cagous dans le maquis minier ?

Une analyse sera effectuée à la fin de l’opération pour établir la densité, le sexe ratio et la situation géographique des spécimens entendus.

Les deux derniers recensements, en 2009 et en 2015, ont abouti à la même conclusion, soit 700 cagous sur l’ensemble du parc. « Il y a plusieurs théories à confirmer pour cette opération. » Tout d’abord, une éventuelle saturation du milieu de forêt dense humide, mesurant plus de 8 500 hectares. « Les cagous s’approprient des territoires. Peut-être qu’il n’y a plus assez de place pour s’installer. Le chiffre de 2019 confirmera nos hypothèses. » Quant à la seconde théorie, « nous pensons que des individus se seraient installés dans le maquis minier, en périphérie de la forêt dense humide, qui n’est pas initialement adaptée aux cagous, pour pallier ce manque d’espace justement ». Si ces hypothèses sont confirmées, « je devrai ajouter des points d’écoute. Cela induirait que notre Parc se porte très bien. » D’ailleurs, certains lieux d’écoute ne sont accessibles que par voie pédestre. « On peut marcher pendant trois jours parfois et camper trois nuits. Je cherche toujours un successeur pour transmettre mes connaissances. Je n’ai toujours pas trouvé d’intéressé. »

Le plan de sauvegarde fonctionne

Entre 1984 et 2015, la population de cagous du parc a été multipliée par douze, passant de 60 à plus de 700 individus.

Mis en place au début des années 1980, le plan de sauvegarde des cagous (PSC) du Parc de la rivière Bleue est un succès. Le nombre d’individus est passé de 60 à 700 entre 1984 et 2015. Quels sont les trois principaux axes qui ont permis cette explosion de la population ?

Une meilleure connaissance

Les connaissances scientifiques sur le cagou étaient quasiment nulles, selon Jean-Marc Mériot, avant 1980. Dès la mise en place du PSC, plusieurs études ont été menées sur cet échassier gris. « Les résultats ont permis de connaître leur régime alimentaire, leur milieu de prédilection, etc. Pour protéger, il faut en savoir un maximum. »

Lutte contre les nuisibles

Le PSC contient un programme de régulation des espèces nuisibles au cagou. L’oiseau-emblème du pays ne sachant pas voler donc facile à attaquer, il prévoit la suppression du parc des prédateurs, chats et chiens sauvages en l’occurrence. « Ce sont des espèces introduites et elles causent des dégâts importants sur les cagous. Un chien peut en décimer une quinzaine en une journée, juste pour jouer. » Les agents du parc posent donc des appâts empoisonnés sur le site. Le second type de nuisibles est le compétiteur, un animal qui occupe le même territoire que l’oiseau-emblème, le perturbe, et abîme son milieu. « Il s’agit du cerf et du cochon sauvage, les dégâts qu’ils causent sont considérables dans les forêts denses humides. Et en plus, le second réduit la quantité de nourriture disponible pour le cagou. Nous faisons appel à des chasseurs, plusieurs fois par mois, pour réduire cette population nocive. »

Réintroduction et fréquentation surveillée

Sur « le Sentier des cagous », une famille d’oiseaux vient à la rencontre de Jean-Marc Mériot. Le spécialiste connaît ce groupe depuis plus de douze ans.

Le célèbre échassier étant « en danger critique d’extinction » en 1984, année où le parc comptait uniquement soixante cagous environ, la réintroduction d’individus était nécessaire pour renforcer la population originelle. « Pour ce faire, des cagous ont été élevés en captivité. Après des contrôles sur leur adaptation à la vie sauvage, quarante-trois cagous ont été lâchés dans le parc dans les années 1980. » Une fréquentation humaine surveillée et un aménagement du parc adapté ont également permis cette explosion de la population.

Et le méliphage noir ?

En 2019, au Parc de la Rivière bleue, le cagou se porte bien, contrairement au méliphage noir, oiseau endémique, « en danger critique d’extinction ». Les agents du parc réfléchissent à un grand plan de sauvegarde pour cette espèce. Les études sont en cours.

