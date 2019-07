Les investissements à l’étranger attirent toujours

Depuis toujours, les Calédoniens investissent à l’étranger, principalement en Australie et en Nouvelle-Zélande. « Les gens ont besoin de sécuriser leur argent par rapport au statut économique actuel en Nouvelle-Calédonie dans des pays économiquement stables », explique Philippe Meneut, directeur de New Zealand Services, une agence spécialisée dans la gestion de projets, dont immobiliers, et basée en Nouvelle-Zélande. Suite à la réforme du 22 octobre 2018, il observe une baisse, mais peu conséquente, des investissements en Nouvelle-Zélande. Cette réforme empêche les non-résidents d’investir dans le résidentiel à l’exception d’appartements neufs, en achetant dans des résidences de plus de 20 unités, avec un maximum de 60 % des appartements vendus aux non-résidents, et seulement dans un but locatif. « Cela ne change pas beaucoup notre clientèle puisqu’elle est composée à 90 % de personnes intéressées par le locatif », précise Philippe Meneut. Cela pousse par contre ses clients calédoniens à s’intéresser de plus en plus aux investissements commerciaux qui ne sont pas touchés par la réforme. De plus, la mise de fonds (la part financière que le particulier fournit directement) pour les bâtiments commerciaux est moins importante que celle pour les résidences.

L’étranger, plus attractif

Les Calédoniens se tournent vers un investissement à l’étranger principalement afin de diversifier leur capital et d’obtenir des rentrées d’argent dans différentes monnaies. La Nouvelle-Zélande a une économie assez forte et stable, ce qui lui confère un caractère attractif. De plus, contrairement à l’Australie qui reste globalement assez chère, la Nouvelle-Zélande, ou les Etats-Unis par exemple, restent abordables à de plus nombreux portefeuilles. Actuellement le taux d’emprunt en Nouvelle-Calédonie est faible et favorise l’investissement, que ce soit à l’international ou localement. « Ce sont plutôt les investissements à l’étranger qui augmentent ces dernières années car il y a peu de propositions d’investissements localement, même au-delà de l’immobilier », précise Bertrand Lacroix, gérant de l’agence de Nouméa de The Mougel Group, une entreprise calédonienne multinationale de services immobiliers. Il ajoute : « Aujourd’hui de plus en plus de gens font attention à ce que les investissements qu’ils font soient rentables et privilégient des pays où l’économie, la politique et la fiscalité sont stables ». Aux Etats Unis, où le marché est dynamique, l’agence s’engage à payer un loyer à leurs investisseurs car ils sont sûrs de trouver des locataires. « En Nouvelle-Calédonie, au contraire, de nombreux logements restent vides car ils ne trouvent pas de locataires ce qui n’encourage pas les investisseurs. »

Savoir +

La 7e édition du forum immobilier et patrimoine aura lieu vendredi, samedi et dimanche prochains à la Maison des artisans à Nouville. Entrée gratuite.