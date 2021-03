Si beaucoup de Calédoniens ont continué à aller travailler durant le confinement, certains sont restés à la maison et ont débordé d'imagination. Après notre appel lancé sur Facebook, vous avez été nombreux à partager avec nous vos plus beaux clichés pour illustrer cette période. Télétravail pour certains, activités avec les enfants ou encore pâtisserie en famille pour d'autres, voici un petit tour d'horizon de vos plus beaux moments.