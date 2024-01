Louis Mapou et Louis Le Franc rendent visite aux 30 pompiers arrivés d’Hexagone

Il n’aura pas fallu longtemps pour justifier leur présence sur le territoire. Ce lundi, les renforts de pompiers arrivés d’Hexagone samedi soir n’étaient pas au complet pour la visite de Louis Mapou et Louis Le Franc, la faute à un feu de brousse survenu au pic aux Morts qui a nécessité l’intervention de certains d’entre eux.

Le président du gouvernement et le haut-commissaire sont venus les saluer, dans le hangar du Centre d’intervention et de soutien spécialisé sud. Les trente pompiers de l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile de Brignoles, petite ville du sud de la France, sont spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt et ont été envoyés à la demande du gouvernement calédonien pour faire face aux nombreux incendies qui frappent la Nouvelle-Calédonie.





"Les moyens dont nous disposons ne sont pas suffisants", a tenu à rappeler Louis Mapou aux hommes et femmes venus les renforcer. Ils sont présents pour une période d’un mois. Au-delà de leur soutien lors de feux de brousse, ces derniers mettront à profit leur temps disponible pour former les pompiers calédoniens à certaines techniques. "Votre expérience est capitale", a souligné Louis Le Franc. "Tirer d’eux les meilleurs enseignements pour que, les prochaines années, nous n’ayons plus besoin de solliciter l’aide nationale", a ajouté le président Mapou à l’adresse des pompiers calédoniens.