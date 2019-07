Création d’un comité de sauvetage de la SLN

La province Sud, le gouvernement avec Thierry Santa et Christopher Gygès, mais également la ville de Nouméa et son maire Sonia Lagarde, ont annoncé hier la création d’un comité de coordination pour le sauvetage de la SLN. Ces différentes collectivités souhaitent y associer l’Etat et…

Cette annonce a été faite quelques jours avant la tenue d’un conseil d’administration d’Eramet, la maison mère de la SLN, avant aussi la réunion d’un comité d’audit concernant la survie de la SLN. Il s’agit donc pour les institutions calédoniennes d’envoyer un signal fort à Paris et aux différents actionnaires de la SLN pour manifester leur préoccupation à l’heure où l’on parle de plus en plus d’une procédure de sauvegarde, voire d’une cessation d’activité.

Les principaux leviers d’action des pouvoirs publics calédoniens sont les autorisations d’exportation de minerai (une mesure a été prise en ce sens par le gouvernement Germain et doit permettre à la SLN d’engranger 7 à 8 milliards CFP supplémentaires) mais aussi, et surtout, le prix de vente de l’électricité dont l’usine de Doniambo est une consommatrice très vorace.

On sait qu’à l’expiration de la convention qui liait la SLN à Enercal à propos du barrage de Yaté, le prix du kilowatt en provenance de cette unité de production est passé de 2,50 francs CFP, à 14,60 francs CFP. Presque une multiplication par six que l’usine, à la compétitivité chancelante, n’a pas supportée.

Conséquence, actuellement, la SLN subit des pertes structurelles et va bientôt épuiser les prêts qui lui ont été consentis par l’Etat et par Eramet. Le gouvernement calédonien se retrouve donc face à un défi : baisser le prix de l’électricité vendue à la SLN, sans pour autant pénaliser les autres consommateurs.

Solution durable

Il faut se souvenir qu’avant le changement de tarification, c’est Enercal qui subissait des pertes structurelles que le gouvernement calédonien venait combler chaque année. Mais c’était une époque d’aisance budgétaire. Le risque de fermeture de la SLN est une possibilité bien réelle, mais pour nous, ce n’est pas une option », a lancé Christopher Gygès.

« La SLN, ce sont 1 800 emplois directs et 8 000 emplois indirects et induits. Avec sa chute, ce serait aussi celle du Ruamm, de notre système de protection sociale. »

Les principales collectivités mobilisées pour la Vieille Dame. Photo Thierry Perron

« C’est la SLN qui a fait Nouméa, sa fermeture serait une catastrophe pour la ville et le pays », a rajouté Sonia Lagarde. Les responsables institutionnels présents n’ont pas voulu entrer dans le détail quant à la manière dont ils escomptent baisser le prix de l’électricité de la SLN sans augmenter celui des particuliers et sans pénaliser Enercal.

Mais on a cru comprendre à demi-mot qu’ils allaient solliciter l’Etat pour qu’un système de compensation soit créé, à l’instar de ce qui se fait au profit des départements d’outre-mer, où le prix de l’électricité est le même qu’en Métropole, alors même que son coût de production est bien plus élevé. Autre possibilité, l’indexation du prix de l’électricité sur le cours du nickel.

On sait, en revanche, que l’Etat n’est pas du tout enthousiaste à l’idée de consentir un nouveau prêt à la SLN tant qu’un horizon de rentabilité ne s’éclaircira pas. D’où la recherche d’une solution durable pour abaisser les coûts de production de l’usine de Doniambo.

Pourquoi la Vieille Dame a-t-elle plongé ?

La SLN a affiché, pour l’exercice 2018, une perte de 10,7 milliards de francs. Photo Archives LNC

Les voyants rouge vif ne cessent de clignoter. La SLN continue à perdre un milliard de francs par mois. D'après ses hypothèses, l’industriel aura épuisé la totalité du prêt Eramet-Etat de 63 milliards de francs mi-2020 au plus tard. Sans réaction, un risque majeur peut apparaître : la cessation de paiement. Une perspective catastrophique pour l'entreprise centenaire, pour ses sous-traitants, et pour la Nouvelle-Calédonie tout entière.

Nombreux sont ceux qui ont eu du mal à croire à la gravité de l’état des comptes. Pourquoi ? Parce que, pendant des décennies, la Société-Le Nickel fut considérée dans le pays comme une mère nourricière, se relevant après chaque difficulté sévère. Des sommets avaient aussi été gravis. En 2007, le cours du nickel avait plané au-dessus des 50 000 dollars US la tonne. Le résultat net atteignait le record de 50,8 milliards de francs. Intouchable.

L’Arlésienne

Mais la courbe de la résilience s'est inversée, au point où la filiale d'Eramet est partie pour accuser, au terme de 2019, son huitième exercice déficitaire d'affilée. Comment un tel scénario a-t-il pu apparaître ? Le marché du nickel s'est profondément transformé. Comme le soulignait l'ancien directeur général de la SLN, Jérôme Fabre, la part des acteurs « low cost » dans la production est passée, en dix ans, de 20-30 %, à plus de 60 %. La Chine, l'Indonésie, mais aussi le Brésil, les Philippines, Madagascar… Les compétiteurs directs affichent des coûts de production remarquables, même inférieurs à 4 dollars US la livre de nickel. Alors que la SLN « tourne » autour de 6 dollars US, un problème crucial vu la faiblesse du cours du métal. Or, la demande croît, il existe un besoin de ferronickel.

Eramet avait pris du retard en termes de compétitivité.

Dans ce contexte d'évolution majeure du marché, des experts et des politiques ont légitimement soulevé le défaut d'anticipation et la difficile capacité d'adaptation de la SLN. La gestion du précédent Pdg d'Eramet, Patrick Buffet, en poste pendant dix ans, a suscité des incompréhensions et des critiques, même en interne. Le projet cristallisant ces tensions est sans nul doute le remplacement de la centrale électrique au fioul de Doniambo, livrée en 1972, bien fatiguée et polluante, par une unité prévue au départ au charbon. Mais, d'études en report, cet enjeu à la fois stratégique et économique a viré à l'Arlésienne. Pourtant cette installation est indispensable pour assurer la survie de la SLN. Aujourd'hui, le dossier a changé de mains, un projet « pays » est porté, la solution du gaz naturel est retenue. Le temps a passé. Nommée à la tête du groupe tricolore en mai 2017, Christel Bories avait livré un discours franc peu après son arrivée. « Eramet avait pris du retard en termes de compétitivité. C’est une maison qui a beaucoup souffert au cours des dernières années et qui n’a pas forcément pris les bons virages stratégiques ».

La direction de la SLN n’est pas restée les bras croisés, de lourds programmes de réduction des coûts ont été menés. « Un plan de sauvetage » est en cours, « un nouveau modèle équilibré mines-usine » est avancé. Les salariés ont accompli de réels efforts. Le cours du nickel n’a pas toujours récompensé ces engagements. Trésorerie, coût de l’énergie, bientôt fin de vie d’un four… Les urgences sonnent.

110

La SLN a essuyé plus de 110 milliards de francs de pertes à l’issue des sept derniers exercices.

1,30 dollar

Le programme d’export permettrait de procurer un gain de 0,60 dollar US la livre, de 0,45 dollar sur la productivité, et de 0,25 dollar sur le coût de l’énergie.

« Tout sera mis en œuvre dans les prochains jours pour tenir les délais de construction de la « centrale pays »

Christopher Gygès, membre du gouvernement.