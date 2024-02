Les mesures se multiplient pour aider les entreprises à faire face à la crise actuelle du nickel, alors que l’usine du Nord entre doucement en sommeil. Après l’annonce de l’ouverture d’un guichet unique, la mise en place d’un numéro vert et la création d’une cellule spécifique, c’est cette fois une enquête qui vient d’être lancée par la Chambre d’industrie et de commerce, dans le cadre des travaux de la cellule de suivi et d’accompagnement du gouvernement.

La CCI a fait appel à la société I-Scope pour mener cette évaluation de l’impact de la situation du secteur nickel sur les entreprises calédoniennes.

Questionnaire accessible jusqu’à dimanche

Toutes celles concernées sont invitées à répondre à l’enquête, en ligne jusqu’au dimanche 3 mars, 23h59, sur le site internet de la CCI. Le questionnaire permettra de recueillir l’appréciation globale des entreprises et d’évaluer les impacts de la crise sur leur activité, leurs effectifs, leur capacité à honorer leurs créances ou encore d’éventuelles réorientations.

"La participation des entreprises à cette enquête est cruciale", insiste le gouvernement dans un communiqué. Les résultats serviront à définir de futurs modes d’action et des mesures pour répondre à ces difficultés.