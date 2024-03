Un cluster de la sous-traitance minière alerte sur une perte d’activité pour 1 800 de ses adhérents

Pour les sous-traitants de la filière nickel, le "cataclysme" est déjà là. C’est ce que viennent confirmer les chiffres de l’Association maintenance durable (AMD), cluster représentant 2 500 emplois soit 50 % de la sous-traitance minière. Celle-ci a tenté de mesurer les effets directs de la mise en sommeil de KNS, additionnée à la baisse d’activité des deux autres métallurgistes. "Les chiffres sont sans appel. Ce sont aujourd’hui 1 800 personnes qui se retrouvent sans travail parmi les adhérents, sous traitants dans leur ensemble", prévient l’AMD.

"Stopper l’hémorragie"

Cette perte d’activité "brutale" s’expliquerait par un nombre très important d’annulations de contrat qui liaient les entreprises aux métallurgistes : 90 % pour KNS, environ 70 % pour la SLN et Prony Resources. L’annonce du départ de Glencore du capital de KNS aurait en effet "accéléré le phénomène de diminution de recours à la sous-traitance".

Ces données s’inscrivent, selon l’association, dans une baisse marquée ces dernières années de l’activité de la sous-traitance minière, concurrencée par la main-d’œuvre étrangère et touchée par "l’absence de visibilité, l’incertitude institutionnelle, le manque d’attractivité du territoire et la crise économique". L’AMD demande ainsi un sursaut des responsables politiques locaux et de l’État pour "trouver des solutions visant à stopper l’hémorragie".