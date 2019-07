Les Nouvelles calédoniennes :

Quel est l’état de santé des sous-traitants miniers de ContraKmine ?

Ce n’est pas parfait, parce que notre matériel arrive à bout de souffle, il devient obsolète par rapport à l’activité minière et au cours du nickel actuel. Il faut que l’on augmente les volumes pour devenir compétitifs face aux donneurs d’ouvrage que sont les mineurs. Mais aujourd’hui, on tient encore la route. On ne peut pas dire que nous sommes en dépôt de bilan.

Les mineurs ont eu les autorisations pour augmenter les volumes à l’export…

A partir du moment où les mineurs ont des augmentations de tonnages à l’export, nous, nous pouvons réagir, on peut investir dans un type de matériel qui est plus performant pour satisfaire la demande du donneur d’ouvrage. C’est le cas maintenant, voilà pourquoi nous avons fait les démarches pour obtenir la défiscalisation sur les investissements dans les nouveaux matériels.

Que pensez-vous de la situation de la SLN ?

Le risque, pour nous, c’est que la SLN dépose le bilan, que tout soit remis en question au niveau de la sous-traitance minière. Nous ne voyons vraiment pas comment les choses vont se passer. On ne peut rien dire, on est obligés d’attendre. On s’inquiète, on se méfie.

Il y a 370 entreprises au sein de ContraKmine, et 50 % travaillent avec la SLN. Si on ne travaille pas en direct avec, on travaille indirectement pour la SLN. Aujourd’hui, la SLN n’exploite pas par endroits, elle le donne en tâcheronnage, et les exploitants miniers à qui elle a donné l’activité sont obligés de prendre des sous-traitants.

Il y a 370 entreprises au sein de ContraKmine, et 50 % travaillent avec la SLN.

Avez-vous déjà connu un tel contexte ?

Non, ça ne s’est jamais vu. On arrive à des prix de sous-traitance vraiment bas. Ça remonte légèrement, puis ça descend plus vite, etc.

Car la SLN vous demande de travailler vos prix à la baisse ?

Elle est obligée de nous le demander. Mais on arrive à un moment où la baisse, c’est bien joli, mais il y a des limites.

Vous essayez donc de compenser avec les volumes ?

On compense avec les volumes, c’est sûr, mais il ne faut pas non plus que l’on descende en dessous de notre prix de revient. On essaie de passer le cap avec les volumes, mais toujours - un principe - avec des basses teneurs. Et ce, pour que la mine dure dans le temps.

Selon nous, tous les exploitants calédoniens doivent avoir un avenir, afin de permettre à des jeunes de s’intégrer et de se développer. Il va bien falloir qu’il y ait des emplois. On sait très bien qu’aujourd’hui le seul revenu que nous ayons pour ce pays, c’est la richesse naturelle, elle crée beaucoup d’emplois. Quand on réfléchit bien, tout est tenu par la mine. Mais il faut commencer à anticiper, il faut développer le tourisme, il faut trouver des formules pour diversifier.