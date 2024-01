[Mise à jour] 15 communes en vigilance jaune aux orages et aux fortes pluies

[Mise à jour : 9h30] Météo France NC vient finalement d'étendre sa vigilance jaune aux orages et aux fortes pluies à quinze communes du pays, de Poya au Mont-Dore, sur la côte Ouest, de Yaté à Thio sur la côte Est ainsi que sur Kunié et les Loyauté pour ce mardi après-midi.

[8 heures] Alors que de gros orages ont touché le pays dimanche et lundi, provoquant notamment une importante coupure d’électricité, Météo France NC maintient sa vigilance jaune pour l’extrême Sud de la Grande Terre (Yaté et Mont-Dore) ainsi que sur l’île des Pins et les îles Loyauté. Ce mardi matin, des averses localement orageuses pourront encore se produire dans ce secteur.

Alors que la sécheresse et les incendies sévissent à travers le pays, ces premiers gros orages de la saison, qui ont apporté par endroits des cumuls de pluie importants, sont les bienvenus. En seulement vingt-quatre heures, Météo France NC a ainsi enregistré pas moins de 932 impacts de foudre.